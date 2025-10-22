Lexus presentará el LS Concept, su nuevo modelo de lujo, a finales de octubre en Japón

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lexus desvelará, en Japan Mobility Show 2025, el nuevo LS Concept, un prototipo de vehículo con el que pretende ofrecer "una visión radical que redefine el lujo contemporáneo".

Con una arquitectura de seis ruedas y un diseño totalmente nuevo, el LS Concept reinterpreta el significado de las siglas 'LS', que hasta hoy evocaban las palabras Luxury Sedan. La 'S' ya no significa sedan, significa 'Espacio'. Ese 'Espacio' se refiere a la habitabilidad interior, pero también al cosmos.

"Es una metáfora del territorio inexplorado que Lexus busca conquistar, un nuevo universo de habitabilidad, confort y libertad emocional. Lexus no es solo una marca de coches, es una marca de experiencias. Queremos explorar la movilidad en todos los sentidos. Tierra, mar y aire y ahora, tal vez, espacio", ha destacado la firma nipona.

El vehículo está inspirado en el Lunar Cruiser y ha sido desarrollado junto a la agencia espacial japonesa JAXA. Su diseño ha sido trabajado artesanalmente por el equipo de Simon Humphries y Takeshi Nozoe, directores creativos de Lexus.

Además, el LS Concept materializa la transición de Lexus desde su parrilla Spindle Grille hacia la nueva Spindle Body, una silueta escultural en la que todo el cuerpo del vehículo expresa movimiento y tensión dinámica.

"Cuando algo se convierte en un símbolo tan fuerte, el riesgo es que se vuelva un límite creativo. Por eso, como creador, debes ser el primero en romper tu propia obra", ha destacado el equipo creativo.