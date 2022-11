Lograr los objetivos de neutralidad climática para 2050 no será posible solo con vehículos eléctricos

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en el MOW Forum Andalucía - RACE



MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alcanzar los objetivos de neutralidad climática fijados para 2050 no será posible solo con vehículos eléctricos y la "clave" para el "presente y el futuro" de la movilidad está en el "uso y desarrollo de las diferentes energías descarbonizadas", según se recoge en las conclusiones del MOW Forum Andalucía ('New Mobility Order in the World') de 2022, celebrado en Sevilla.

En el marco de este foro, que ha reunido a 40 panelistas para debatir, entre otros temas, sobre los retos y las consecuencias que la Agenda 2030 y el Pacto Verde europeo pueden tener sobre el usuario final, también ha habido consenso en cuanto a que "no debe penalizarse el uso del vehículo privado, debiendo integrarse su utilización responsable en todo tipo de entornos junto con el resto de modos de transporte".

Otra de las conclusiones apunta a que es necesario contar con los usuarios de la movilidad, teniendo en cuenta sus necesidades e implicándolos en el proceso de transición hacia un nuevo modelo para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de neutralidad climática, ha señalado el comité organizador del encuetro en un comunicado.

El 'MOW Forum Andalucía 2022', que ha sido organizado por la Junta de Andalucía con la colaboración del Real Automóvil Club de España (RACE) y la participación de los ayuntamientos de Sevilla y Málaga, se planteó con el objetivo de ser "una referencia internacional en el sector de la movilidad y de la automoción".

Así, entre los participantes ha habido representantes de la administración nacional e internacional, de los fabricantes y de los usuarios de la movilidad, entre otros.

Entre las autoridades que han intervenido la organización han destacado al vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis; la directora general de Energía de la Comisión Europea, Cristina Lobillo; la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

También intervinieron el alcalde de Sevilla, Antonio Sánchez; el expresidente de México y presidente de la Comisión FIA de Sostenibilidad, Felipe Calderón; el presidente y jefe de operaciones de Hyundai, José Muñoz; el vicepresidente de I+D de Toyota Europa, Gerald Killmann; el director general de Tráfico, Pere Navarro, y el presidente del RACE y del comité organizador de MOW Forum Andalucía, Carmelo Sanz, entre otros.

"De cara al año que viene, y tal y como se planteó desde sus inicios, la próxima edición de MOW Forum Andalucía se celebrará en Málaga", ha resaltado la organización del evento.