El Macan eléctrico se renueva con más tecnología y ayudas a la conducción, disponible desde 82.310 euros. - PORSCHE

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Porsche ha actualizado su Macan eléctrico con una renovada gama de sistemas inteligentes de asistencia al conductor y de funciones digitales, cuyo precio en España parte desde los 82.310 euros.

La marca alemana ha dado una vuelta de tuerca a su modelo estrella buscando una mejor experiencia para el conductor por medio de un nuevo sistema de asistencia opcional Surround View con ayuda activa al aparcamiento, y ahora está disponible con nuevas funciones como el aparcamiento asistido (Trained Parking) y el asistente de marcha atrás (Reversing Assist).

Porsche amplía la oferta de personalización del Macan totalmente eléctrico. Se incluyen en este apartado nuevas opciones para los protectores de los umbrales de las puertas y luces LED de cortesía en las puertas. También se ha optimizado el 'Porsche Charging Planner', que ahora permite a los clientes dar prioridad o excluir específicamente estaciones de carga y proveedores concretos al planificar un viaje.

En el apartado práctico, la capacidad máxima de remolque aumentará hasta los 2.500 kilogramos (500 kg más) en las versiones de tracción total. Dependiendo del mercado, este incremento también se puede habilitar de forma retroactiva para vehículos que ya se han entregado a los clientes.

TECNOLOGÍA Y MAYOR ENTRETENIMIENTO

Con el acceso Comfort, los usuarios desde ahora también podrán hacer uso de la 'Porsche Digital Key', que incluye llaves del coche en Apple Wallet o en una aplicación de cartera nativa de Android.

Por último, también se ha renovado la función de control por voz con una integración total de la inteligencia artificial en el sistema 'Voice Pilot' que permite entender preguntas complejas e interrelacionadas y reconoce a qué se refieren determinadas afirmaciones.

El App Center convierte al Porsche Macan en un centro de entretenimiento, tanto en parado --por ejemplo, durante las pausas para cargar la batería--, como mientras se conduce. Ya sea para escuchar música en streaming y podcasts o para ver películas y entretenerse con juegos, ya que la AirConsole ofrece una amplia variedad de juegos familiares y clásicos que se pueden controlar fácilmente a través del teléfono móvil.