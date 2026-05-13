Mahindra sale de CIE con la colocación acelerada del 3,58% que aún controlaba en el grupo

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MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Mahindra ha contratado a BNP Paribas para llevar a cabo una colocación acelerada de aproximadamente 4,29 millones de acciones de CIE Automotive, representativas de en torno al 3,58% de su capital social, dirigida a inversores institucionales y cualificados, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras la operación, valorada en 134,06 millones de euros a precio de mercado, el accionista vendedor dejará de mantener acciones de CIE Automotive, poniendo fin a su presencia en el capital del fabricante de componentes para el automóvil.

La entidad francesa actuará como coordinador global único de la venta y determinará, una vez finalizado el proceso de colocación acelerada, los términos definitivos de la operación, incluido el número final de acciones vendidas y el precio al que se coloque el paquete, que suele incorporar un descuento respecto al precio de cotización.

Estos detalles se comunicarán posteriormente como información privilegiada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en nombre del accionista vendedor.

Los títulos de CIE Automotive cerraron este miércoles con una caída en Bolsa del 1,11%, hasta los 31,25 euros.