Las marcas chinas despliegan su catálogo de novedades en el Salón del Automóvil de Pekin

El Salón del Automóvil de Pekin arranca este viernes 24 de abril - BOOSTERS

PEKÍN, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Auto China 2026, el Salón del Automóvil de Pekín, abre sus puertas este viernes 24 de abril en una nueva edición que se extenderá hasta el próximo 3 de mayo y en la que varias marcas asiáticas ya instaladas en España darán a conocer las últimas novedades que traerán pronto a Europa.

Desde su creación en 1990, el Salón del Automóvil de Pekin se ha consolidado como una plataforma relevante para la industria automovilística, tanto para fabricantes internacionales como para empresas chinas, y como un escaparate para mostrar avances tecnológicos y tendencias del sector.

La creciente llegada de nuevos fabricantes chinos a Europa, con España consolidándose como una de sus principales puertas de entrada al continente, convierte esta cita en un evento de especial relevancia no solo por los avances tecnológicos y los futuros productos que se presentan, sino también por el impacto potencial que estas estrategias de expansión pueden tener en el mercado europeo.

El salón contará con un total de 1.451 vehículos expuestos, entre ellos 181 estrenos mundiales y 71 concept cars, reflejando las tendencias actuales en electrificación, inteligencia y digitalización, así como la evolución de una industria en rápida transformación.

Durante el evento se celebrarán más de 200 ruedas de prensa, así como más de 30 foros, cumbres y encuentros sectoriales centrados en innovación, cooperación internacional y evolución del sector.

Desde Europa, el foco se sitúa especialmente en aquellos fabricantes que ya operan en el continente y continúan ampliando su presencia y gama de producto. En este contexto, destacan grupos como Chery -con sus marcas Omoda & Jaecoo y las nuevas Lepas, iCAUR o Exlantis- junto a otros actores en expansión como Geely Auto, Lynk & Co, Changan o GWM. A ellos se suman fabricantes ya consolidados en España como BYD, donde destaca también Denza, su marca premium recientemente presentada, MG, XPeng, Leapmotor o Dongfeng Motor.

ESTRENO MUNDIAL DE LEPAS, QUE LLEGARÁ A ESPAÑA EN VERANO

El Grupo Chery, al que pertenecen las marcas Lepas, Exlantix y Omoda & Jaecoo, aprovechará la ocasión para lanzar varios modelos. Lepas, la recién llegada al grupo, dará a conocer su visión de la movilidad eléctrica durante el evento y presentará por primera vez a nivel mundial los nuevos modelos Lepas L6 y Lepas L4.

Ambos marcarán el inicio de su ofensiva global, con una propuesta que combinará diseño, tecnología y funcionalidad en equilibrio, completando la gama junto al buque insignia, el Lepas L8.

Este último modelo será el primero que aterrice en España este año, previsiblemente este verano, convirtiéndose en el primer mercado europeo, junto a Italia, al que llegará la firma china. El modelo ofrece 205 kW (279 CV) de potencia y 365 Nm de par.

El Lepas L4 es un nuevo SUV urbano que se convertirá en el tercer modelo que ofrezca la compañía en España, con su llegada prevista para este mismo año. Con 4.420 mm de longitud (4.406 mm en la versión PHEV) y 2.700 mm de batalla, el Lepas L4 combina proporciones equilibradas para la movilidad urbana y los desplazamientos cotidianos.

Por su parte, el Lepas L6 también llegará en otoño a España. Este modelo se trata de un SUV de 279 CV con una longitud de 4,50 metros y un interior con estilo premium y de buena habitabilidad trasera.

Exlantix, también del Grupo Chery, presentará en sociedad los nuevos modelos ES GT y EX8. Precisamente este ES GT será el tercer miembro de la familia Exlantix que llegará a España durante 2027.

TERCER ANIVERSARIO DE OMODA & JAECOO Y LANZAMIENTO DEL OMODA 4

Omoda & Jaecoo celebrará su tercer aniversario a nivel global en Auto China 2026. Coincidiendo con este hito, la marca también alcanzará la significativa cifra del millón de unidades vendida. La firma aprovechará para presentar su estrategia de crecimiento y definir la siguiente fase de desarrollo global de la marca.

Además, el Omoda 4 hará su gran debut en Pekín y la primera unidad saldrá oficialmente de la línea de producción el 26 de abril. "Llegará al mercado para redefinir la personalización en la movilidad con un diseño futurista sin precedentes y características visionarias, transformando el vehículo no solo en un símbolo social de estilo, sino también en un espacio vital de alta energía sobre ruedas", ha destacado la compañía.

BYD llevará al Salón su nuevo modelo eléctrico Sealion 05, un SUV con la tecnología más avanzada de la marca. El Sealion 05 también contará con una versión híbrida enchufable. Además, la marca traerá el Sealion 08, con más de cinco metros de largo y una distancia entre ejes superior a los tres metros.

GEELY ACELERA SU OFENSIVA TECNÓLOGICA

En el caso de Geely Auto Group, el fabricante de Volvo o Polestar utilizará el escenario del Auto China 2026 para presentar la ofensiva más tecnológica del grupo. Uno de los principales avances será la nueva generación de sistemas avanzados de asistencia al conductor G-ADS, así como su nueva tecnología híbrida i-HEV, diseñada según la compañía para "optimizar la eficiencia energética y el rendimiento".

Asimismo, la compañía exhibirá su gama Geely Galaxy, con modelos que abarcan distintas tecnologías y segmentos. Entre ellos destacan el SUV híbrido enchufable Galaxy M7, la berlina Galaxy Xingyao 7, el modelo eléctrico Galaxy A7 -enfocado en la eficiencia y la carga ultrarrápida- y el SUV de autonomía extendida Geely Bouye, que ofrece hasta 375 kilómetros de autonomía eléctrica y más de 1.500 kilómetros de autonomía combinada según el ciclo CLTC.

De su lado, Lotus expondrá el nuevo Eletre X (denominado For Me para el mercado local) y la gama 2026. Este modelo, primero en incorporar la tecnología Lotus Hybrid X, llegará al mercado español en el último trimestre de este año.

También Xpeng, presente en España, presentará su sistema de conducción inteligente VLA 2.0 y su línea de productos en el Salón del Automóvil de Pekin.

VOLKSWAGEN, UNA ESTRATEGIA PENSADA PARA CHINA

Además, las firmas europeas con fuerte presencia en China también aprovecharán el evento para reforzar su papel en el gigante asiático, como es el caso del Grupo Volkswagen, con la presentación de su plan 'En China, para China'.

El grupo alemán presentará diez modelos de sus marcas Volkswagen y Jetta (creada para el mercado chino), entre los que se incluyen cuatro estrenos mundiales. Asimismo, Porsche desvelará a nivel mundial un nuevo modelo de la gama Cayenne 100% eléctrica.