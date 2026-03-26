Archivo - Más de 100.000 vehículos caravaning viajarán por las carreteras españolas en Semana Santa, según Aseicar - ASEICAR - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 100.000 vehículos de caravaning --entre autocaravanas, campers y caravanas-- circularán por las carreteras españolas durante los próximos días de Semana Santa, lo que supondrá el desplazamiento de alrededor de 300.000 personas, según los datos de la asociación española de la industria y comercio del caravaning, Aseicar.

A pesar del incremento del coste del combustible, el sector mantiene prácticamente intacta su actividad. Las reservas de alquiler, que ya alcanzaban el 90% desde semanas anteriores, no han registrado cancelaciones, aunque sí una modificación en los planes de viaje, según datos de la asociación.

En concreto, los usuarios han optado por reducir las distancias previstas, pasando de trayectos de entre 600 y 800 kilómetros a rutas más cortas, de entre 200 y 400 kilómetros, priorizando destinos cercanos.

Por su parte, el perfil del viajero se mantiene estable. Las familias con hijos pequeños continúan liderando el uso de autocaravanas y caravanas, mientras que las campers siguen siendo la opción preferida por parejas jóvenes y perfiles más deportivos. Asimismo, los destinos más demandados incluyen zonas de costa, especialmente del Mediterráneo, así como enclaves de montaña.

En términos económicos, la duración media de los viajes se sitúa entre cinco y siete días, con un gasto diario aproximado de 200 euros por vehículo, que incluye combustible, restauración y compras en comercios locales.

Desde la patronal destacan que el atractivo del caravaning. "Es muy difícil que el autocaravanista cancele sus planes de vacaciones por una subida del combustible; puede modificarlos, pero no renunciar a ellos", señalan fuentes del sector, sostiene la portavoz de Aseicar, Belén Campos.

Por otro lado, Aseicar advierte de la necesidad de reforzar las infraestructuras destinadas a este tipo de turismo. Actualmente, España cuenta con unas 1.500 áreas habilitadas para autocaravanas, una cifra que consideran insuficiente para absorber el creciente volumen de vehículos, estimando que serían necesarias al menos 2.000 áreas adicionales.

Asimismo, la asociación alerta sobre la proliferación de alquileres no regulados, recomendando a los usuarios acudir a empresas especializadas que garanticen vehículos revisados, con la documentación en regla y seguros específicos, con el fin de evitar incidencias durante las vacaciones.