Las matriculaciones de autocaravanas y campers aumentan un 36,8% en noviembre, hasta 465 unidades

Las matriculaciones de autocaravanas y campers logran un auge del 36,8% en noviembre, con 465 unidades - ASEICAR

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de autocaravanas y campers nuevas aumentaron un 36,8% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 465 operaciones, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Por desglose, todos los vehículos de este sector consiguieron mejorar sus registros en el mes de noviembre, salvo las campers que decrecieron un 7,4% con un total de 128 unidades. Del lado de las autocaravanas, se registraron 337 nuevas unidades, con un progreso del 67,6% sobre noviembre de 2024.

Por su parte, las matriculaciones de caravanas experimentaron un aumento del 8,7%, al pasar de 80 en noviembre de 2024 a 87 unidades el mes pasado.

En el último tipo de vehículo de caravaning, las urban van casi duplicaron sus ventas en el mes de noviembre con 45 ventas, lo que equivale a un auge del 95,6%.

Por otro lado, en el mes de noviembre se volvieron a elevar las ventas dentro del mercado de segunda mano de autocaravanas y campers, con una subida del 19,6% (de 1.695 en noviembre de 2024 a 2.028 en el último mes). Igualmente subieron las ventas de caravanas de ocasión pasando de 481 a 470 en noviembre de este año.