Las matriculaciones de autocaravanas y campers se desploman un 28,7% en octubre, con 355 operaciones

El sector de las autocaravanas y campers se desploman un 28,7 en octubre con 355 operaciones. - ASEICAR

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de autocaravanas y campers nuevas decrecieron un 28,7% en octubre respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 355 unidades, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Por desglose, ningún tipo de vehículo logró incrementar sus números sobre octubre de 2024. Del lado de las autocaravanas, se registraron 209 nuevas unidades, con un descenso del 22,3% sobre octubre de 2024.

Por su parte, las matriculaciones de caravanas experimentaron un nuevo descenso de un 49,5%, al pasar de 109 en octubre de 2024 a 55 unidades el mes pasado.

Entre los dos tipos de vehículos de caravaning, el descenso es más acentuado en el sector del cámper, con 146 vehículos vendidos (-146%) y dentro de esas unidades, 43 pertenecieron a las urban van, lo que equivale a un 41% menos de ventas sobre el mismo mes del periodo anterior (43).

Sin embargo, como contrapunto al descenso en las matriculaciones de vehículos nuevos, en el mes de octubre se han elevado las ventas dentro del mercado de segunda mano de autocaravanas y campers, con una subida del 9,2% (de 2.030 en octubre de 2024 a 2.217 en el último mes). Igualmente subieron las ventas de caravanas de ocasión pasando de 590 a 619 (+4,9%) en octubre de este año.