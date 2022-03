Las matriculaciones en Reino Unido se recuperan un 15% en febrero, hasta 58.994 unidades

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las entregas de automóviles en Reino Unido en el mes de febrero se situaron en 58.994 unidades, lo que se traduce en un subida del 15% en comparación con las 51.312 unidades comercializadas en el mismo mes de 2021, según datos de la patronal británica The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

El mercado automovilístico británico alcanzó un volumen de 174.081 unidades durante los dos primeros meses del año actual, lo que supone un crecimiento del 23% en comparación con los mismos meses del año anterior cuando se matricularon 141.561 unidades.

En el segundo mes del año, los modelos 'superventas' fueron el Vauxhall Corsa, con 1.997 unidades; el Mini, con 1.775 unidades; el Vauxhall Mokka, con 1.465; el Tesla Model Y, con 1.306, y el Tesla Model 3, con 1.275 unidades.

El modelo más vendido en Reino Unido en lo que va de 2022 fue el Vauxhall Corsa, con 4.282 unidades, por delante del Kia Sportage, con 4.134 unidades; del Mini, con 4.088 unidades; del Ford Puma, con 3.773 unidades, y del Vauxhall Mokka, con 3.659 unidades.