Las matriculaciones de vehículos electrificados se duplican en noviembre, hasta 23.367 unidades

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) sigue su tendencia al alza, con un nuevo aumento de las ventas en noviembre que registran 23.367 nuevas unidades, con un crecimiento del 103,8% y que representa el 20,77% del mercado total.

Hasta el undécimo mes, se acumula un total de 219.583 unidades electrificadas vendidas, duplicando las ventas respecto al mismo periodo del año anterior. En el año, el mercado electrificado supone el 17,56% del mercado total, casi 8 puntos porcentuales más que 2024.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), crecen un 39,8% en el mes, con 70.254 unidades vendidas y representando el 62,46% del mercado. En el total del año, acumulan 713.888 ventas, un 45,6% más que el año anterior y con el 57,11% del mercado global.

LOS ELÉCTRICOS REPRESENTAN EL 9,5% DEL MERCADO EN NOVIEMBRE

Las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 64,7% en noviembre, con 10.707 unidades matriculadas. Representa un 9,52% de la cuota de mercado en el mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos suman 102.583 unidades, un 83,5% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 8,21%.

De su lado, las ventas de vehículos híbridos enchufables crecieron un 155% durante noviembre y alcanzan las 12.660 unidades matriculadas. Representa el 11,26% de la cuota de mercado del mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos suman 117.000 unidades, un 112% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 9,36%.

Los vehículos híbridos no enchufables aumentaronon un 16,8% en noviembre, y alcanzan las 41.161 unidades matriculadas en este mes. Representa un 36,6% de la cuota de mercado en noviembre. En el acumulado del año, las ventas de estos vehículos acumulan 439.021 unidades, un 25,6% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del total del año es de 35,1%.

Mientras, las ventas de vehículos de gas crecieron un 60,5% en noviembre con 5.726 unidades matriculadas representando el 5,1% de la cuota de mercado en el mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos acumulan 55.283 unidades, un 75,2% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 4,42%.

"En el undécimo mes se ha logrado un importante hito para el mercado electrificado, superando las 200.000 ventas de vehículos electrificados en el año. La electrificación va por buen ritmo, pero aún debe acelerar y crecer más", ha subrayado el director general de Anfac, José López-Tafall.