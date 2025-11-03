Las matriculaciones de vehículos electrificados se duplican en octubre, hasta las 23.843 unidades

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) se duplicaron en el mes de octubre con un aumento del 112,6% en términos interanuales, hasta lograr 23.843 matriculaciones en el décimo mes del año.

Este dato hace que uno de cada cinco (21,3%) de los coches vendidos en el mes de octubre en España sean eléctricos o híbridos enchufables, según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) publicados este miércoles.

Hasta el mes de octubre, el parque de modelos electrificados ha crecido en 196.231 unidades vendidas, con un incremento del 101% respecto al mismo periodo del año anterior. En el año, el mercado electrificado supone el 17,3% del mercado total, ocho puntos porcentuales más que 2024.

"El mercado electrificado sigue creciendo en España. Hasta octubre, una de cada cinco ventas de turismos ha sido de un electrificado. Una muy buena noticia que demuestra que hay un evidente interés del ciudadano por la electrificación", ha declarado el director general de Anfac, José López-Tafall.

UNO DE CADA CINCO TURISMOS, ELECTRIFICADOS

El mercado de turismos electrificados sigue afianzándose en España donde una de cada cinco ventas del mercado tanto en octubre como en los diez meses registrados por Anfac son bajo estas motorizaciones.

En concreto, octubre obtuvo un aumento del 118,9% en las ventas de estos modelos, con un total de 21.687 nuevas unidades vendidas, logrando el 22,4% del mercado total de electrificados. Los eléctricos puros (BEV) crecieron un 90,1%, con 9.065 unidades en el mes, de igual modo los híbridos enchufables (PHEV) incrementaron sus ventas un 145% con 12.622 nuevas unidades.

En el total del año, las ventas de turismos electrificados suman 180.428 unidades, un 100% más que el año anterior y con el 18,96% del mercado general.

Los modelos eléctricos puros (BEV) crecieron en octubre un 87,9%, con 10.343 comercializaciones (8,7% de cuota de mercado). En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos suman 91.898 unidades, un 86% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 8%.

Por otro lado, las entregas de vehículos híbridos enchufables crecieron un 157% durante octubre y alcanzaron las 13.500 unidades matriculadas (11,4% de cuota). En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos suman 104.333 unidades, un 116,3% más que en el mismo periodo del año anterior (9,2% de mercado).

En el acumulado del año las ventas de electrificados (BEV + PHEV) en todos los tipos de modelos alcanzan las 196.231 operaciones, un dato que dobla los registros de hace un año (101%).

Las ventas de vehículos híbridos no enchufables (HEV) aumentaron un 18,8% en octubre logrando así las 42.009 unidades matriculadas en este mes (35,5% de las ventas de octubre). En el acumulado del año, las ventas de estos vehículos acumulan 397.782 unidades, un 26,5% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del total del año es del 35%.

Por último, las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas) crecen un 45% en el mes, con 71.531 unidades vendidas y representando el 60,4% del mercado. En el total del año, acumulan 643.568 ventas, un 46,3% más que el año anterior y con el 56,6% del mercado global.

ANFAC PIDE MÁS FONDOS PARA EL PLAN MOVES

No obstante, pese a que la electrificación sigue en crecimiento en España, los datos revelan, según Anfac, que el mercado nacional sigue por detrás de la media europea: el 19% de cuota de mercado en turismos electrificados frente al 25% en Europa, y apenas un 8% en vehículos comerciales frente al 10% de promedio en Europa.

Ante estos datos, el director general de Anfac ha reclamado con "urgencia" la necesidad de "ampliar los fondos del programa Moves hasta final de año para evitar una paralización de las ventas", los cuales ya están agotados hasta en nueve comunidades autónomas desde hace semanas. Además, recalca que esta situación podría "agravarse más" si no llegan nuevos incentivos el Moves, ya que enero de 2026 también se termina la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos electrificados.