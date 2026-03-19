MG lanza en España el nuevo MGS9 PHEV, un SUV de siete plazas con 'Etiqueta 0' desde 42.340 euros - MG

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

MG ha anunciado el lanzamiento comercial en España del nuevo MGS9 PHEV, su primer SUV híbrido enchufable de siete plazas, que llegará al mercado con un precio de partida desde 42.340 euros al contado (32.990 euros incluyendo descuentos de la compañía y del Plan Auto+), con el objetivo de reforzar su oferta de vehículos electrificados accesibles para familias.

La marca ha desvelado algunos detalles para este modelo, el cual equipará un sistema híbrido enchufable por medio de un motor de gasolina turbo de 1,5 litros y un motor eléctrico, un generador ISG y una batería de 24,7 kWh, una de las mayores de su categoría. Esta configuración permitirá superar los 100 kilómetros de autonomía en modo eléctrico y ofrecer una elevada autonomía total.

Con este lanzamiento, MG amplía su gama electrificada en España con un modelo enfocado a cubrir las necesidades de movilidad familiar, combinando espacio, tecnología y eficiencia a un precio competitivo.

Igualmente, el MGS9 estará disponible en dos niveles de acabado desde la variante base 'Comfort' (desde 42.340 euros) y la tope de gama 'Premium', a partir de 45.340 euros (35.990 euros con descuentos).

El MGS9 PHEV dispondrá de tres filas de asientos y una capacidad de maletero de hasta 1.026 litros con la tercera fila abatida, mientras que con las siete plazas en uso ofrece 332 litros. En el apartado de confort, incluye elementos como climatizador trizona, cinco puertos USB y techo solar panorámico.

En materia de seguridad, el modelo ha obtenido cinco estrellas en las pruebas EuroNCAP e incorpora de serie el paquete MG Pilot, con 16 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Además, destaca por su capacidad de carga en corriente alterna de hasta 11 kW, superior a la de muchos de sus competidores directos cuentan con potencias máximas de hasta 7 kW.

DOS NOVEDADES MÁS HASTA JUNIO Y MÁS DE 12 NUEVOS MODELOS PARA 2027

Este MGS9 PHEV se convierte en el segundo SUV electrificado que la marca anuncia en las últimas semanas tras dar a conocer el MGS6 100% eléctrico con hasta 530 km de autonomía eléctrica gracias a su batería de 77 kWh.

Así, MG planifica en los dos próximos años una de sus mayores ofensiva de producto. Hasta el mes de junio, la entidad asiática contempla otras dos caras nuevas de producto con las ediciones 'Model Year' y 'Urban 'para el MG4, en una clara apuesta por ofrecer versiones electrificadas en aquellos segmentos de mediano y gran tamaño. Además, prepara hasta 12 nuevos modelos, al menos, para 2027.

"MG en el año 2027 va a lanzar un vehículo cada 20 días, lo significa al menos 12 lanzamientos que nos van a permitir entrar en el 'top 3' de marcas que más coches van a lanzar en el año 2027", confirmó hace unas semanas el responsable de marketing de la compañía en España, José Antonio Galve, a Europa Press.