Michelin factura un 5,4% menos en el primer trimestre por el efecto del tipo de cambio

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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Michelin ha facturado 6.200 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado la compañía francesa de neumáticos este miércoles al cierre del mercado.

El efecto del tipo de cambio fue responsable de la totalidad del descenso, lo que refleja la fuerte apreciación del euro frente al dólar estadounidense y la mayoría de las divisas.

"Michelin registró un sólido desempeño en el primer trimestre, si bien la disminución de los ingresos refleja las fluctuaciones del tipo de cambio. En un entorno de gran incertidumbre, el Grupo está adaptando su estrategia y manteniendo sus previsiones para 2026", ha resaltado la compañía.

Las ventas de neumáticos registraron un ligero descenso en volumen (-1,4%), lo que confirma la tendencia positiva observada en el cuarto trimestre de 2025. Las ventas de repuestos aumentaron, impulsadas por el sólido desempeño de la marca Michelin (un incremento del 3% en volumen).

Por el momento, Michelin ha decidido mantener sin cambios sus previsiones para 2026 pese al entorno "impredecible" frente al que el grupo afirma estar constantemente realizando un análisis y seguimiento.

"El conflicto en Oriente Medio está generando incertidumbre sobre la demanda mundial. Aumenta el riesgo de interrupciones en el suministro de materias primas y eleva los costes de compra, principalmente de materias primas y energía", ha apuntado Michelin.