La mitad de españoles considera que el coche es el mayor gasto de su economía familiar, según Clicars

Uno de cada dos personas considera que el coche es el mayor gasto de su economía familiar, según Clicars - CLICARS

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada dos españoles considera que el coche se ha convertido en el mayor gasto de su economía familiar, mientras que el 80% de los conductores asegura que depende de su vehículo para desplazarse como le gustaría, según un estudio elaborado por OpinionWay para Aramis Group, grupo al que pertenece Clicars.

El informe pone de manifiesto el peso que tiene el automóvil en los presupuestos familiares, especialmente ante el envejecimiento del parque automovilístico español, cuya edad media se sitúa cerca de los 15 años.

A los gastos habituales asociados al vehículo, como combustible --el cual ha incrementado su precio considerablemente en los últimos meses--, seguro, mantenimiento y reparaciones, se suma el elevado precio de los coches nuevos, cuyo coste medio supera los 40.000 euros, según los datos recogidos en el estudio.

En este contexto, un 36% de los conductores españoles afirma haber pospuesto reparaciones o mantenimientos no urgentes de su vehículo por motivos económicos, una proporción que se sitúa seis puntos por encima de la media europea.

EL MERCADO DE OCASIÓN, UNA ALTERNATIVA

La combinación de una elevada dependencia del automóvil y unos presupuestos familiares más ajustados está impulsando la búsqueda de alternativas en el mercado de vehículos de ocasión.

En agosto se comercializaron en España 155.532 turismos de segunda mano, un 6,1% más que en el mismo mes del año anterior, según los datos de Ganvam recogidos por Clicars.

Los vehículos de entre uno y cinco años concentraron una de cada cuatro operaciones, contribuyendo al rejuvenecimiento del parque y ofreciendo una alternativa frente al coste de adquisición de un automóvil nuevo. En el acumulado de los ocho primeros meses del año se han vendido 1.452.851 turismos usados, un 2,8% más que en el mismo periodo de 2025.

De este modo, por cada turismo nuevo matriculado en agosto, se comercializaron 1,5 vehículos de ocasión.

EL ELÉCTRICO GANA PESO

El estudio también refleja un creciente interés de los conductores españoles por la electrificación. El 70% asegura que elegiría un vehículo eléctrico o híbrido si tuviera que comprar un coche mañana, frente al 60% de media europea.

Sin embargo, el precio de adquisición continúa siendo una de las principales barreras. Mientras el precio medio de un vehículo eléctrico nuevo supera los 45.000 euros, Clicars señala que ya dispone de modelos eléctricos reacondicionados desde 12.000 euros, con autonomías superiores a 300 kilómetros y hasta tres años de garantía.

Además, según los cálculos de la compañía, una familia que recorra unos 1.200 kilómetros mensuales podría ahorrar más de 100 euros al mes al sustituir un vehículo de gasolina por uno eléctrico cargado en casa, lo que elevaría el ahorro anual a más de 1.300 euros.

El CEO de Clicars, Alejandro García Mella, ha señalado que el automóvil se ha convertido en uno de los principales gastos de las familias españolas, aunque continúa siendo una necesidad para muchas de ellas.

En este sentido, ha defendido facilitar el acceso a vehículos de ocasión "jóvenes", más eficientes y con garantía como alternativa a seguir prolongando la vida de coches antiguos y poco eficientes.