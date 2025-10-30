El Mitsubishi Eclipse Cross, un SUV compacto eléctrico desde 39.050 euros, llega a España en noviembre

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mitsubischi España tendrá a partir de la próxima semana el nuevo SUV compacto eléctrico, Eclipse Cross, disponible en toda su red de concesionarios con un precio de lanzamiento desde 39.050 euros al contado (32.050 con las ayudas del Plan Moves III).

El nuevo Eclipse Cross dispone de una batería de iones de litio de 87 kWh y un motor que permite una potencia de hasta 160 kW (220 CV) y 300 Nm de par máximo. Su gran capacidad de batería permitirá recorrer hasta 626 kilómetros de distancia sin necesidad de recarga.

En cuanto a las prestaciones de este modelo, el motor eléctrico de tracción delantera puede acelerar de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 170 km/h.

NOVEDADES EN SU DISEÑO

Basado en la plataforma AmpR Medium de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, el nuevo Eclipse Cross se presenta con un diseño equilibrado y una arquitectura optimizada para ofrecer más estabilidad, agilidad y confort al volante.

En cuanto al diseño exterior del nuevo Eclipse Cross, este modelo presenta una evolución sobre su anterior generación de combustión con un nuevo lenguaje de diseño y que se expresa en el distintivo frontal 'Dynamic Shield'. Además, en el frente luce una nueva parrilla tridimensional en forma de panal, un morro y laterales más robustos y una nueva 'mirada' con unos faros de luces diurnas formadas por cinco trazos de línea y unas luces nocturnas por medio unos faros casi invisibles.

Mientras que en el interior destacan su pantalla de infoentretenimiento y la de instrumentos, ambas de 12,3 pulgadas. La firma japonesa ha confirmado que han mejorado sus materiales en los asientos, han instalado una nueva iluminación ambiental LED, un techo de cristal con la posibilidad de cambiar su color u apariencia y un sistema de infoentretenimiento con control por voz mediante Google Assistant, además de compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay.

En materia de seguridad, el modelo introduce un conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) con el programa 'Mi-Pilot', que integra el control de crucero adaptativo y el centrado de carril, o el frenado automático de emergencia trasero, entre los principales ADAS.

Este modelo estará disponible en los acabados Kaiteki y Kaiteki + (desde 43.900 euros antes de ayudas). Por último, Mitsubitshi ofrece ocho años o 160.000 kilómetros de garantía para aquellos clientes que decidan adquirir este nuevo vehículo.