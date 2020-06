De los Mozos sobre la derogación de la reforma laboral: "Destruir por destruir genera inseguridad"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José Vicente de los Mozos, ha subrayado que la reforma laboral impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy ha tenido un bagaje "positivo", por lo que ha lamentado que "destruir por destruir genera inseguridad jurídica".

Así lo ha señalado De los Mozos en una conferencia 'online' organizada por Nueva Economía Fórum, en la que ha indicado que la reforma laboral fue positiva para el empleo en España.

"Que la reforma laboral se quiera mejorar, evidentemente no estoy en contra, pero destruir algo por destruirlo, estoy en contra y creo que en estos momentos todos debemos trabajar en la misma dirección de forma constructiva", ha insistido el también director Mundial de Fabricación y Logística del grupo Renault.

En este aspecto, sí se ha mostrado a favor de una posible prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor, ya que no se sabe cómo se va a comportar el virus en los próximos meses.

"Construyamos la casa por los cimientos", ha reivindicado De los Mozos ya que, a su juicio, los ERTE son un elemento que "ha funcionado" y que da flexibilidad a las empresas para adaptarse a las distintas situaciones que puedan darse.

Por todo ello, no ha querido hacer ninguna previsión sobre cómo va a afectar el nuevo plan de estímulos que lanzará el Gobierno para la renovación del parque de vehículos, porque todo dependerá de si hay un rebrote del coronavirus tras el verano.

"No me atrevería a dar cifras con los mercados tan volátiles que estamos teniendo", ha indicado, tras lo que ha añadido que es necesario que se ponga en marcha porque, los clientes ya han empezado a acudir a los concesionarios y, sin embargo, todavía no se conoce la "letra pequeña" del programa.

COMPETITIVIDAD

En dicha conferencia, también ha estado presente el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, que ha destacado que el sector del automóvil es "clave" ya que tiene un efecto tractor "impresionante" en el empleo, por lo que le ha preguntado a De los Mozos qué sería necesario para que vuelva a coger el ritmo anterior a la crisis.

Por ello, el presidente de Anfac ha subrayado que el mundo se mueve "muy rápido" por lo que la competitividad es importante, más en el caso de España, que no cuenta con ninguna casa matriz de fabricantes de vehículos.

Así, ha destacado que las marcas siguen invirtiendo en el país por la buena mano de obra, que se ha adaptado a la llegada de las nuevas tecnologías, por el buen diálogo social y por que las administraciones se han mostrado a favor del sector.

Para mejorar la competitividad, De los Mozos ha destacado la necesidad de que el Ejecutivo ponga en marcha el plan anunciado de forma "rápida y sencilla" y también ha destacado la mesa de la automoción que se reunirá el próximo lunes, 29 de junio. "Solo saldremos de esta situación de la mano de una colaboración público-privada", ha apostillado.

También ha indicado la importancia de las nuevas ayudas a la investigación de procesos que, a su juicio, sí ayudan a mejorar la competitividad, y ha abogado por la homogeneización de las diferentes normativas ambientales que existen en España.