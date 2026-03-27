Norauto alerta que el envejecimiento del parque de vehículos eleva el riesgo de averías en Semana Santa - NORAUTO

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El envejecimiento del parque automovilístico español, con una antigüedad media de 14,6 años, incrementa el riesgo de sufrir averías críticas durante los desplazamientos de Semana Santa, según advierte la compañía de talleres Norauto, que ha subrayado la importancia del mantenimiento preventivo ante los más de 16 millones de viajes previstos en los próximos días.

En concreto, uno de cada tres turismos en España supera ya los 20 años, una situación que, a juicio de la compañía, sitúa a las carreteras en un escenario de mayor vulnerabilidad. "Un coche de 15 años no es inherentemente peligroso si está bien mantenido, pero muchos conductores descuidan las revisiones a medida que el valor del vehículo baja", ha señalado el Market Manager Car Repair y Taller de Norauto España, Xavier Celda.

Asimismo, la compañía ha advertido de que un vehículo antiguo sin una adecuada puesta a punto puede incrementar el consumo de combustible hasta en un 15%, en un contexto marcado por precios elevados de los carburantes.

Desde Norauto han insistido en que el envejecimiento del parque móvil no es solo un dato estadístico, sino un factor de riesgo real, especialmente en vehículos de más de 12 años. Entre los principales problemas, destacan la ausencia de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), el desgaste progresivo de componentes clave y la fatiga de materiales como manguitos o sistemas de refrigeración, que se ven especialmente afectados por los cambios de temperatura propios de estas fechas.

En este contexto, la compañía ha recalcado que un mantenimiento adecuado no solo mejora la seguridad, sino que también permite reducir el consumo de combustible hasta en un 10% y disminuir las emisiones contaminantes.

ELEMENTOS CLAVE A REVISAR

De cara a los desplazamientos de Semana Santa, Norauto recomienda prestar especial atención a cinco elementos del vehículo. En primer lugar, los neumáticos, cuya presión incorrecta puede aumentar el consumo y el riesgo de reventón, especialmente en coches antiguos donde es frecuente el endurecimiento de la goma.

En segundo lugar, el sistema de frenado, incluyendo pastillas, discos y líquido de frenos, que puede perder eficacia con el tiempo. También aconseja revisar la batería y el alternador, responsables de un elevado número de asistencias en carretera, especialmente tras cambios estacionales.

Asimismo, incide en la importancia de la visibilidad y el alumbrado, ya que el desgaste de escobillas o el deterioro de los faros puede reducir significativamente la capacidad de visión. Por último, subraya la necesidad de comprobar líquidos y filtros, como el aceite, el refrigerante o el filtro de aire, fundamentales para el correcto funcionamiento del motor.