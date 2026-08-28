El nuevo Mazda CX-6e reinventa en Europa el lenguaje de 'diseño Kodo'

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mazda ha presentado el nuevo CX-6e, un SUV totalmente eléctrico con el que la marca japonesa evoluciona su filosofía de 'diseño Kodo', 'Alma del Movimiento', a través de una propuesta desarrollada en Europa en colaboración con el equipo de diseño de Mazda en Japón.

El nuevo modelo supone un nuevo paso en la evolución estética de la compañía y apuesta por una imagen más técnica y progresiva, sin renunciar a los principales rasgos que identifican el lenguaje de diseño de Mazda. El proyecto se ha desarrollado bajo el concepto 'Soulful Futuristic Modern' (Modernidad Futurista con Alma).

El CX-6e, que está disponible en los concesionarios europeos desde este mes de agosto, busca combinar una silueta dinámica con superficies esculpidas y elementos aerodinámicos integrados para transmitir sensación de movimiento incluso con el vehículo detenido. Entre los principales recursos empleados por los diseñadores figuran una línea de carrocería estilizada, un pilar D flotante y un tratamiento específico de las superficies.

"Uno de nuestros objetivos era crear una fuerte sensación de tensión en todo el diseño", ha explicado el diseñador principal del Centro Europeo de Investigación y Diseño de Mazda Motor Europe, Bahram Partaw, quien ha destacado el trabajo realizado sobre la silueta, el pilar D y las superficies de la carrocería para transmitir "movimiento y energía".

DESARROLLO CONJUNTO ENTRE EUROPA Y JAPÓN

El desarrollo del CX-6e ha contado con una colaboración estrecha entre los equipos de diseño de Mazda en Europa y Japón. El proceso incluyó diferentes revisiones de diseño, sesiones de modelado en arcilla y trabajos de modelado digital desde las primeras propuestas hasta la definición del modelo de producción.

La compañía señala que este intercambio permitió combinar nuevas perspectivas con la tradición de diseño de Mazda y mantener reconocible el lenguaje Kodo al tiempo que se exploraban nuevas proporciones y soluciones para un vehículo eléctrico.

La artesanía también ha tenido un papel destacado durante el desarrollo del modelo. Mazda asegura que sus diseñadores trabajaron de forma detallada cada superficie, reflejo y transición de la carrocería, siguiendo el principio japonés de los maestros 'Takumis', con el objetivo de combinar precisión y calidad con una mayor sensación de calidez y atractivo emocional.

AERODINÁMICA INTEGRADA EN EL DISEÑO

La aerodinámica se incorporó al proyecto desde las primeras fases de desarrollo y no como un elemento añadido posteriormente. El frontal integra tomas destinadas a canalizar el flujo de aire hacia el capó, mientras que los retrovisores digitales de dimensiones compactas contribuyen tanto a la aerodinámica como a la imagen del conjunto.

Según explica Mazda, la utilización de estos retrovisores permitió acercar el diseño definitivo a los primeros bocetos realizados por los diseñadores, en los que habitualmente los vehículos se representan sin los espejos convencionales.

Para Jo Stenuit, director de Diseño de Mazda Motor Europe, el CX-6e muestra cómo puede evolucionar el lenguaje Kodo sin perder su identidad.

"El CX-6e explora cómo el lenguaje Kodo puede evolucionar manteniéndose instantáneamente reconocible", ha señalado Stenuit, quien ha destacado el trabajo realizado sobre las proporciones, las superficies y la integración aerodinámica del vehículo.

El diseño de las llantas también ha sido uno de los elementos considerados para definir la personalidad del nuevo SUV eléctrico. Desarrolladas en el Centro Europeo de Investigación y Diseño de Mazda en Oberursel (Alemania), las llantas pueden alcanzar las 21 pulgadas y buscan reforzar la imagen deportiva y progresiva del modelo.