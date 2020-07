El nuevo servicio de recarga de vehículos de Volkswagen cuenta con más de 150.000 puntos en toda Europa

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo automovilístico Volkswagen está implementando su propio servicio de recarga de vehículos, por lo que ya cuenta con más de 150.000 puntos públicos en toda Europa, según ha anunciado la firma en un comunicado.

De esta manera, con una sola tarjeta los clientes de Volkswagen podrán acceder a una de las redes de recarga más grandes del 'Viejo Continente', que dispone de tres tarifas de cobro para adaptarse a los diferentes requisitos de los usuarios, en un momento en el que la empresa se encuentra en pleno lanzamiento de su familia eléctrica ID.

Desde mediados de agosto, los clientes podrán utilizar la red de recarga de Volkswagen a través de una aplicación, que da información sobre la ubicación de los diferentes puntos, su disponibilidad y permite reservarlos.

"A medida que la movilidad eléctrica avanza cada vez más, la carga pública se vuelve más importante. Con We Charge, Volkswagen ofrece a los clientes la solución adecuada para viajes rápidos y sin complicaciones en Alemania y Europa", ha asegurado el director de Servicios de Carga Digital del consorcio alemán, Richard van Tatenhove.

Entre las tarifas de los puntos de carga de Volkswagen, la básica permite el acceso a los mismos sin el pago de una cuota mensual, mientras que We Charge Go ofrece precios más bajos a usuarios habituales y We Charge Plus es la más barata, ya que ofrece a 30 céntimos el kilovatio hora en los puntos Ionity en Alemania.