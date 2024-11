OK Mobility abre cuatro nuevas tiendas Túnez, Senegal y Gambia y consolida su presencia en África

Apertura de nuevas tiendas de Ok Mobility en Túnez, Senegal y Gambia

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía de movilidad OK Mobility avanza en su expansión internacional en el continente africano con cuatro nuevas tiendas (OK Stores) en Túnez, Senegal y Gambia, lo que consolida su presencia en la región tras su aterrizaje con la apertura en Marruecos de una Ok Store en mayo de 2023.

Según la compañía, esto es resultado del "existoso modelo de franquicia de OK Mobility" gracias a la experiencia que ofrecen los franquiciados debido al conocimiento del mercado local.

En Túnez, se instalará una nueva tienda en el Aeropuerto Internacional de Túnez-Cartago, que registró casi nueve millones de pasajeros en 2023 y es una infraestructura clave en la región de África del Norte debido también al impulso turístico que experimenta la zona en los últimos años.

Por su parte, en Senegal abrirán la persiana dos nuevas OK Stores; una en el centro de la capital, Dakar, sobre todo enfocada a clientes del mundo empresarial y otra en el Aeropuerto Internacional Blaise Diagne, que contó con más de dos millones de pasajeros en 2023.

En Gambia, comenzará la actividad de una nueva tienda ubicada en el Aeropuerto Internacional de Banjul, capital del país, que será la única marca de movilidad del aeropuerto.

Con estas nuevas aperturas, OK Mobility consolida su presencia en 20 países de cuatro continentes, reafirmando su compromiso de liderar el desarrollo del sector de la movilidad en un contexto global.