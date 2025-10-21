Oliver Blume continuará como consejero delegado del grupo Volkswagen hasta 2030.

Su doble función en Volkswagen Group y Porsche AG finalizará el 1 de enero de 2026 tras el fichaje de Michael Leiters

El consejo de supervisión del grupo Volkswagen ha anunciado que Oliver Blume continuará como consejero delegado por cinco años más tras alcanzar un nuevo acuerdo de vinculación hasta 2030.

Asimismo, el segundo mayor fabricante del mundo ha ratificado también la finalización de las responsabilidades de Blume como CEO de Porsche para el próximo 1 de enero de 2026, tras el anuncio del pasado viernes de que el exdirector ejecutivo de McLaren Michael Leiters será el nuevo consejero delegado del fabricante de modelos deportivos a partir de esta fecha.

Esto significa que Blume, de completar su nuevo contrato con Volkswagen AG, cumplirá más de ocho años en esta posición desde su llegada al conglomerado alemán el 1 de septiembre de 2022.

"En los últimos tres años, Oliver Blume ha demostrado de forma impresionante su capacidad para impulsar y desarrollar la estrategia y las operaciones comerciales del Grupo Volkswagen en un entorno lleno de desafíos. El consejo de administración confía que, con Blume al frente, afrontaremos con éxito las tareas que tenemos por delante junto con el Comité Ejecutivo", ha declarado el presidente del consejo de administración, Hans Dieter Pötsch.

Blume se centrará en mejorar los resultados del grupo, que se enfrenta a uno de los momentos más complejos de su historia acumulando unas ventas más débiles con respecto a otros mercados, la creciente competencia de China y las dificultades en el cambio a la movilidad eléctrica, así como a los objetivos climáticos de la UE para reducir las emisiones y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, el conglomerado alemán se encuentra en un proceso de reducción de personal para los próximos años tras el anuncio a finales de 2024 de la supresión de 35.000 puestos de trabajo en la marca principal de Volkswagen, 7.500 en Audi y unos 4.000 en Porsche, con el fin de evitar el cierre de algunas de sus actuales fábricas en Alemania.

En este contexto, las ventas acumuladas del grupo tras los nueve primeros meses de 2025 alcanzaron los 6,6 millones de entregas, lo que supone un aumento del 1% con respecto a septiembre de 2024 (6,52 millones).

El grupo representado por las marcas Volkswagen, Skoda, Seat/Cupra, Volkswagen Vehículos Comerciales, Audi, Porsche, Lamborghini, entre otras, logró hasta septiembre crecimientos del 15%, 3% y 10% en Sudamérica, Europa Occidental y Europa Central, respectivamente, compensando las caídas en mercados clave como China y Norteamérica (-4% y -8%, respectivamente).

A falta de conocer sus números hasta el tercer trimestre, la compañía registró un beneficio neto atribuido de 4.005 millones de euros entre enero y junio de 2025, lo que representa una caída del 36,5% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.