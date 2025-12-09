Archivo - Omoda & Jaecoo alcanza en diciembre la cifra de 30.000 matriculaciones en España en menos de dos años - OMODA & JAECOO - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de origen asiático Omoda & Jaecoo ha alcanzado el hito de llegar a las 30.000 matriculaciones en España en menos de dos años, ya que los modelos de Omoda comenzaron a matricularse en febrero de 2024, mientras que los coches de Jaecoo lo hicieron en septiembre de 2024.

Para la firma, estos datos confirman "el avance de Omoda & Jaecoo en España, compañía que cuenta con un plan estratégico basado en la innovación, la electrificación y la experiencia del cliente, que se refleja tanto en la ampliación de su gama como en la incorporación de talento clave".

En lo que va de año, la compañía acumula 21.177 ventas entre sus dos marcas, con 12.464 unidades vendidas de modelos Omoda --de los cuales 9.075 provienen del Omoda 5 en versión gasolina-- y con un crecimiento del 80,8% hasta noviembre.

En el caso de Jaecoo, sus ventas se elevan un 1009% tras conseguir 8.713 ventas, impulsadas principalmente por las 8.053 entregas de su modelo Jaecoo 7.

OMODA & JAECOO REFUERZA SUS PARCELAS DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

En este contexto, la compañía del grupo Chery en España ha anunciado la incorporación de Lucía González Fernández como nueva directora de Marketing en España y de Fernando Poveda Delgado, como nuevo nuevo PR and Communication Manager.

Lucía González Fernández cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria del automóvil, habiendo desempeñado posiciones de responsabilidad en compañías como MG Motor España, donde ejerció como 'head of Marketing', y en el Grupo Renault, donde ocupó diversos cargos estratégicos.

Por su parte, Poveda formará parte del equipo de Lucía González, es ingeniero mecánico por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con una dilatada experiencia en automoción en áreas como logística, experiencia cliente, postventa y comunicación. Durante los últimos cuatro años ha ejercido como responsable de comunicación de las marcas Renault y Alpine en España.

"En Omoda sabemos de la importancia de contar con el mejor talento. Por eso, apoyamos a cada persona a crecer y a descubrir su mejor versión, para que su luz brille con más fuerza", ha concluido la directora de recursos humanos y operaciones de Omoda & Jaecoo, Sophie Liu.