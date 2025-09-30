Porsche evalúa fusionar las competencias de sus divisiones de Engineering y Digital

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Porsche está considerando unificar las competencias de sus divisiones de Porsche Engineering y Porsche Digital mediante la fusión de ambos grupos empresariales, según ha informado la compañía este martes.

El objetivo es impulsar "de forma decisiva y conjunta" el desarrollo de soluciones tecnológicas integradas y experiencias digitales, tanto para Porsche como para la industria automovilística y otros sectores.

Porsche Engineering cuenta con experiencia en vehículos, arquitectura, sistemas y software. Por su parte, Porsche Digital complementa estos ámbitos con expertos en productos y servicios digitales en los puntos de contacto con el cliente, que van desde el marketing y las ventas hasta las soluciones para vehículos y la atención personalizada.

"Al combinar la excelencia en desarrollo de Porsche Engineering con las soluciones digitales para clientes de Porsche Digital, se pretende crear una oferta integral de principio a fin", ha explicado la firma alemana.