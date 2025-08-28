Powerdot expande su infraestructura un 30% en 2025 en España con objetivo de triplicarla antes de 2027

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Powerdot, operador de recarga rápida, ha expandido su infraestructura en España un 30% en lo que va de año, yendo así en línea con su objetivo de triplicarla antes del próximo año 2027.

Así, según ha informado la compañía en un comunicado este jueves, con sus más de 10.000 puntos de recarga rápida y ultrarrápida operativos en Europa "se ha posicionado como uno de los principales impulsores" de la transformación hacia el coche eléctrico.

En concreto, en España prevé triplicar su infraestructura antes de 2027, con un modelo basado en la carga en destino, una solución pensada para recargar sin alterar las rutinas del usuario, mientras realiza actividades cotidianas en ubicaciones de alta afluencia.

EVOLUCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE USO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

"La consolidación de este modelo no solo responde a una necesidad técnica, sino también a la evolución de la experiencia de uso del vehículo eléctrico: más cómoda, más accesible y cada vez más presente en la rutina de los conductores", ha detallado la firma, que ha destacado que este verano, en el que ha registrado casi el doble de recargas que en el mismo periodo del año anterior, "ha demostrado que la recarga en destino no es una solución del futuro, sino una realidad en pleno crecimiento".

Respecto al crecimiento de recargas, Powerdot ha explicado que dicho dato refleja "no solo el avance sostenido de la movilidad eléctrica en España, sino también un cambio de hábitos entre los conductores".

"Cada vez más usuarios recargan sus vehículos durante estancias cotidianas en centros comerciales, restaurantes u hoteles, aprovechando el tiempo de compras, comidas o descanso", ha enfatizado la compañía, que ha insistido en que la recarga "se integra en la rutina diaria y deja de ser una parada exclusiva en carretera".

La directora general de Powerdot en España, Laura Gonçalves, ha señalado que, en comparación con julio y agosto de 2024, las recargas en la red de la empresa "han crecido más de un 80%".

"Este aumento refleja tanto la expansión de nuestra infraestructura como el incremento sostenido en las matriculaciones de vehículos eléctricos y su uso cada vez más habitual en desplazamientos largos", ha añadido Gonçalves, que asimismo ha indicado que "la interoperabilidad de su red les permite captar la demanda de turistas internacionales, que localizan fácilmente sus puntos a través de las apps que ya utilizan en sus países".