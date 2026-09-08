El precio de los coches de ocasión sube un 3,4% en agosto, hasta 13.466 euros de media

Archivo - Vehículos de ocasión aparcados. - SUMAUTO - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los turismos de segunda mano se pagaron en agosto de media a 13.466 euros, un 3,4% de subida sobre el mismo mes de 2025, aunque se trata de una cifra menor que los precios máximos del primer semestre, cuando se alcanzó un precio medio por coche de 13.610 euros (en el mes de marzo).

En los ocho primeros meses del año, los coches usados se han pagado a 13.416 euros, un 3,4% superior a la media del mismo periodo de 2025. En términos mensuales (sobre julio), el turismo de segunda mano se incrementa el 0,5%.

Los turismos más viejos son los responsables del aumento de precios. Así, los que superan 8 años, que acumulan el 63,8% de las transferencias de agosto, se encarecen un 6,7%, con un precio medio de 11.146 euros. No obstante, moderan su subida en términos mensuales, con un alza de una décima respecto a julio.

Las unidades más nuevas, aunque minoritarias, sigue ganando adeptos. Aumentan un 15% las ventas de los coches más caros --por encima de los 36.000 euros-- y el 17%, los que oscilan entre los 28.000 y 36.000 euros.

En el otro extremo, se reduce un 0,3% el número de coches de menos de 3.000 euros transferidos en agosto y los de 3.000 a 6.000 suben un 4,9% en un mes en el que el mercado crece el 6,1%. No obstante, los coches de menos de 6.000 euros acumulan el 44% del total y los que superan los 28.000, suponen el 11,8% de las ventas de agosto.

Las 17 comunidades autónomas han visto aumentar el precio del turismo de segunda mano, con un máximo del 13,5% en Baleares y un mínimo del 0,3% en Galicia. En el tramo de más de 8 años de antigüedad, con una subida del 6,7%, también se produce una subida unánime, con un 13,4% en Baleares y un mínimo del 3% en Cantabria.

El precio del turismo usado ha venido marcado por los sucesos acaecidos en Ceuta en agosto. Así, el coste sufre en la ciudad un descenso interanual del 7,5%, el mayor con diferencia de toda España, tras un desplome en las ventas del 33%. Por contraste, la mayor subida del precio en España, el 24,6%, se registra en Melilla, a pesar de que las ventas caen en agosto un 7,4%. Al margen de las ciudades autónomas, se producen alzas superiores al 10% en Álava, Baleares, León, Ávila y Teruel.

"Este agosto ha entrado, por fin, en vigor el Plan Auto+, las ayudas a la compra de coches electrificados. Desde Ancove celebramos la continuidad de la ayuda, aunque denunciamos la incertidumbre que genera, pues el dinero presupuestado de 400 millones (350 para particulares) ya está casi agotado y hay que esperar a una prórroga presupuestaría", ha apuntado el presidente de Ancove, Eric Iglesias.