Archivo - El precio de los turismos usados sube un 4,1% en marzo hasta los 13.610 euros, según Ancove - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de los turismos de ocasión en España se situó en 13.610 euros el pasado mes de marzo, lo que supone un incremento del 4,1% en comparación con el mismo mes de 2025, según datos difundidos por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) por medio de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales, el precio de los vehículos de segunda mano registró un leve aumento del 0,4% respecto a febrero de 2026, en un contexto marcado por una inflación interanual del 3,3%.

Por segmentos, los vehículos de más de ocho años alcanzaron un precio medio de 10.921 euros en marzo, lo que representa una subida del 5,6% interanual y del 0,7% en comparación mensual. Este tipo de turismos continúa dominando el mercado, al concentrar el 62,8% de las operaciones, con 123.711 unidades transferidas de un total de 196.841.

A pesar del incremento general de precios, una parte significativa del mercado sigue concentrándose en vehículos de menor coste. En concreto, el 21,9% de los turismos vendidos en marzo se adquirió por menos de 3.000 euros, mientras que el 46,5% no superó los 10.000 euros. En el extremo opuesto, solo el 6,5% de las operaciones correspondió a vehículos con un precio superior a 36.000 euros.

No obstante, Ancove apunta a un cambio en las preferencias de los consumidores, que optan cada vez más por vehículos más nuevos, de hasta tres años de antigüedad, lo que explica la reducción del peso de los coches más económicos frente a ejercicios anteriores.

Por comunidades autónomas, el precio de los turismos usados aumentó en todas ellas en tasa interanual. Destacaron los incrementos registrados en Navarra, con una subida del 7,2%, y en Madrid, del 6,3%, mientras que los menores avances se dieron en Galicia y La Rioja, ambas con un 0,8%.

En el caso de los vehículos de más de ocho años, los precios también crecieron de forma generalizada, con la excepción de La Rioja, donde descendieron un 1,7%. La mayor subida en este segmento se produjo en la Comunidad de Madrid, con un alza del 8,5%.

Desde Ancove advierten de que la incertidumbre regulatoria continúa afectando al mercado. En este sentido, señalan el retraso en la aprobación del Plan Auto+, destinado a sustituir al Moves III, así como la falta de avances en un plan de achatarramiento con ayudas para vehículos de combustión.

Asimismo, la asociación destaca que el encarecimiento de los combustibles, en parte vinculado al conflicto en el estrecho de Ormuz, está generando desconfianza entre los consumidores. Aunque valora positivamente las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar esta subida, considera que resultan "insuficientes".