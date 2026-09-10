Los proveedores españoles de automoción refuerzan lazos internacionales en Automechanika Frankfurt

Automechanika Frankfurt 2026 - SERNAUTO

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los proveedores españoles de automoción han mostrado en la Automechanika Frankfurt 2026, la feria internacional para la industria de la posventa de automoción, su capacidad tecnológica, su especialización y su vocación internacional ante los principales actores internacionales del sector.

Desde la apertura de la feria, las 35 empresas que integran el Pabellón Agrupado Español, coordinado por Sernauto en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, están aprovechando este punto de encuentro internacional para presentar sus novedades, reforzar relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades de negocio en mercados estratégicos.

En esta edición, el Pabellón Agrupado Español cuenta con la participación de Solter Soldadura, Papelera del Nervión, ALP GIEG, Moeve, IADA, Goizper, Proquisur, Alkar, FAE, SPJ, Dolz, IJS Group, Doga, Seinsa, Frenkit, Triclo, Aslyx, Frenos Iruña, AXYO, PHIRA, Frenos Sauleda, Talleres Oran, Airfren, Diesel Turbo Systems, PCEX, Millard Filters, TC Matic, ITSA, Tecnodiesel Murcia, LD, Future, RYME Worldwide, Mega, Dama y Utilnova.

Las empresas están mostrando una amplia variedad de productos y soluciones para la posventa, desde componentes y recambios hasta equipamiento, herramientas y soluciones para el mantenimiento y la reparación del vehículo.

Sernauto cuenta también con presencia propia en la feria, con el objetivo de impulsar la visibilidad de los componentes 'Made in Spain' y acompañar a las empresas a través de un servicio integral de "llave en mano", diseñado para facilitar todo el proceso y garantizar una participación eficaz y optimizada durante el certamen. Su presencia en Frankfurt sirve igualmente para reforzar la promoción de 'Autoparts from Spain', la plataforma digital que da visibilidad internacional a la oferta de componentes fabricados en España y a la capacidad exportadora de los proveedores españoles.

"Estos días estamos viendo una gran actividad, con empresas que están aprovechando su participación en la feria para reunirse con clientes de distintos mercados y mostrar de primera mano todo lo que puede ofrecer nuestra industria. Esta edición de Automechanika Frankfurt vuelve a poner de manifiesto la competitividad de los proveedores españoles de automoción y su clara vocación internacional", ha defendido Sernauto.