El RACE celebra que se reconozca el acceso de los vehículos de auxilio en vías públicas a las ZBE

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Automóvil Club de España (RACE) celebra la inclusión en la Ley de Movilidad Sostenible --en tramitación en el Senado-- de una disposición que permitirá el acceso de los vehículos de auxilio en vías públicas a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), con independencia del distintivo ambiental que posean, siempre que estén inscritos en el Registro Estatal de Auxilio en Vías Públicas (REAV) y comuniquen su actuación a la autoridad competente.

Esta medida responde a una propuesta formulada por el RACE que reclamaba la "necesidad" de garantizar la asistencia a los conductores en cualquier circunstancia, también dentro de las zonas restringidas.

"El RACE manifiesta su satisfacción porque se reconozca el acceso de los vehículos de auxilio en vías públicas a las Zonas de Bajas Emisiones y agradece la sensibilidad de los partidos políticos al incluir finalmente esta enmienda en el texto aprobado por el Congreso", ha subrayado en un comunicado.

Desde la entidad se ha querido resaltar que el acceso de los servicios de auxilio a las ZBE no solo refuerza la seguridad de los usuarios de la vía, sino que también garantiza la fluidez del tráfico y la rápida retirada de vehículos averiados o accidentados en el interior de las ciudades.

Con la incorporación de esta medida en el texto de la Ley de Movilidad Sostenible, el Automóvil Club ha manifestado que se refuerza su compromiso con su red de proveedores de asistencia que, con la prestación de sus servicios de auxilio en vía pública, contribuyen a una movilidad "más segura y eficiente en todo tipo de espacios, incluyendo el interior de los entornos urbanos".

"Permitir que los vehículos de asistencia puedan acceder sin restricciones a las ZBE para la prestación de sus servicios, comporta un reconocimiento a la labor esencial desarrollada por los operadores del sector en nuestro país, que contribuyen decisivamente a la mejora de la movilidad y la seguridad vial en todo tipo de situaciones", ha celebrado.