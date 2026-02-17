La recaudación del impuesto de matriculación alcanza los 51 millones en enero tras caer un 21,5%

Archivo - Tráfico de vehículos en la carretera A6 a su paso por el barrio de El Plantío, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El impuesto de matriculación de vehículos obtuvo una recaudación de 51 millones de euros en el mes de enero, lo que se corresponde con una caída del 21,5% comparado con el mismo mes del año anterior, cuando la cifra ascendió hasta los cerca de 65,6 millones de euros, según los datos oficiales publicados este martes por la Agencia Tributaria y recogidos por Europa Press.

En el mes de enero, las matriculaciones de vehículos (turismos, vehículos comerciales, autobuses, autocares y microbuses) registradas por la Agencia Tributaria y la patronal Anfac ascendieron a 85.648 unidades, un 0,6% menos que en el mismo mes del año anterior.

Con todo ello, el sector de la automoción generó un volumen de facturación de 2.028 millones de euros el mes pasado, lo que se traduce en un aumento del 2% en términos interanuales.

La cuota media a ingresar en concepto de esta tasa se situó en 596 euros en promedio del mes, lo que representa una bajada de 165 euros respecto a los 761 euros de enero de 2025, lo que representa un descuento del 21,6%.

EL PRECIO MEDIO DEL VEHÍCULO AUMENTA 436 EUROS EN ENERO

El precio medio (incluido el impuesto) que abonaron los consumidores españoles para comprar su coche en el mes de enero fue de 24.275 euros, lo que representa un alza en el coste del 1,8%, o 436 euros de diferencia, en la comparativa con el mismo mes del ejercicio anterior.

Las emisiones medias de los vehículos, por su parte, se consolidan en 109 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro en lo que va de año, ocho gramos menos en términos interanuales (un descenso del 7,3% en las emisiones).