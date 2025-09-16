Renault abre pedidos de su R4 E-Tech eléctrico Van para clientes profesionales desde 23.954 euros.

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca francesa Renault ha iniciado los pedidos de su R4 E-Tech eléctrico Van, un modelo homologado como N1 (vehículo para el transporte de mercancías con una masa máxima que no supera las 3,5 toneladas) y destinado para aquellos profesionales de servicios, compañías de alquiler o flotas corporativas o repartidores de última milla.

Así, Renault le da un nuevo giro a su 'Cuatro Latas' con la llegada de un modelo eléctrico e ideal para "profesionales que transportan objetos y herramientas", especifica la marca.

Los precios parten desde 23.954 euros antes de impuestos y sin incluir posibles ayudas públicas para la versión 'autonomía urbana'. En el caso de la versión 'autonomía confort', el precio de partida es de 26.284 euros. En comparativa, los precios parten con un coste inferior al R4 E-Tech eléctrico que está disponible desde 28.752 euros (sin ayudas gubernamentales ni descuentos del fabricante).

DOS OPCIONES DE MOTORIZACIÓN Y BATERÍA

La versión Van de Renault 4 E-Tech eléctrico se ofrece con dos combinaciones de motorización y autonomía.

La gama 'autonomía urbana' dispone de motor de 90 kW (120 CV) asociado a una batería de 40 kWh que permite entregar una autonomía de hasta 308 km en ciclo WLTP. Igualmente, la configuración 'autonomía confort' ofrece un mayor rendimiento con su motor de 110 kW (150 CV) y una batería de 52 kWh para ofrecer una autonomía de hasta 409 km WLTP.

Ambas versiones incluyen un cargador bidireccional de 11 kW en corriente alterna (AC), además de un cargador en corriente continua (DC) de 80 kW para la batería de 40 kWh y de 100 kW para la de 52 kWh.

La carga de la batería del 15% al 80% con el cargador AC de 11 kW se realiza en un máximo de 3 horas y 13 minutos para la batería de 52 kWh y 2 horas y 37 minutos para la de 40 kWh. Con el cargador rápido de corriente continua ambas baterías se cargan del 15% al 80% en solo 30 minutos.

En cuanto a su diseño, el Renault 4 E-Tech eléctrico Van sustituye los asientos traseros y cinturones por un suelo reforzado de plástico con un panel de retención de carga y ganchos de sujeción. El espacio de carga se incrementa a 940 dm3 según la norma VDA (1.045 litros), incluyendo un compartimento bajo el suelo de 36 dm3 VDA (55 litros) para guardar el cable de carga.

Con esta transformación (realizada por Qstomize en la fábrica de Ampere en Baubeuge), la carga útil alcanza hasta 375 kg y la longitud de carga es de 1,20 m. Opcionalmente, se puede instalar una rejilla para separar el habitáculo del área de carga.

Como acabados adicionales, si los clientes lo precisan se puede equipar una cubierta para el equipaje, alfombrilla antideslizante o una función para desactivar la apertura de las ventanas y puertas traseras.