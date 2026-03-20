Renault acepta vincular la subida salarial al IPC y plantea un plan con tres modelos para Palencia y dos para Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de la factoría de Renault en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Renault España ha detallado este jueves a los representantes de los trabajadores cómo se aplicaría el Plan Estratégico 'FutuREady' en las factorías españolas de la marca, sujeto al acuerdo en la negociación del convenio colectivo que está en marcha, con tres modelos nuevos para Palencia y la continuidad de dos en Valladolid, al tiempo que ha aceptado vincular la subida salarial al IPC.

En un comunicado recogido por Europa Press, la empresa gala ha destacado que ha "querido demostrar su voluntad de avanzar en la negociación", que continuará en una nueva reunión el próximo martes, 24 de marzo, y así ha aceptado vincular la subida salarial al IPC así como "avances en empleo y jornada".

El presidente de Renault Group España, Josep Maria Recasens, ha presentado en la Comisión Negociadora que se celebraba este jueves las grandes líneas del Plan Estratégico futuREady, que se presentó el pasado 10 de marzo en París, con especial mención a los posibles productos que podrían llegar a las fábricas españolas si se logra "un acuerdo equilibrado que ayude a mejorar la competitividad de las mismas", que mantenga costes, y ponga "herramientas para bajar el absentismo y mejorar la flexibilidad existente".

En este sentido, ha señalado que "en caso de acuerdo" la factoría de Palencia podría recibir hasta tres nuevos vehículos, dos de los cuales serían 'multienergy platform' --plataforma multienergía-- y uno 'Hybrid long life' --híbrido de larga duración--, mientras que la factoría de Valladolid mantendría dos coches 'hybrid long life'.

Estas adjudicaciones, ha recalcado la compañía, "supondrían la implantación de una nueva e importante tecnología en España, que pueda asegurar el futuro de las fábricas españolas, así como la conservación del empleo actual en nuestras factorías posicionándonos a la vanguardia del futuro".

La Dirección de Renault ha insistido en que ha transmitido a los sindicatos la importancia de "cerrar la negociación de este convenio colectivo cuanto antes" para "poder optar a la adjudicación de los nuevos productos del Plan" y para ello afirman que se han abordado durante la jornada de este jueves los tres grandes bloques de salario, empleo y jornada.

En el bloque de salario, para demostrar su voluntad de continuar avanzando, ha aceptado hoy la propuesta de la representación sindical de vincular el incremento salarial a la subida del IPC cada año durante toda la vigencia del convenio.

Con el mismo objetivo de acercar posturas, la Empresa ha retirado de su petición la reducción de los pluses y ha presentado su nuevo modelo de prima colectiva unida a la reducción del absentismo, así como la reformulación de la actual prima de resultados con nuevos indicadores más ajustados a los que se utilizan actualmente.

Asimismo, en el bloque de empleo, Renault ha aceptado la continuación del plan de invalidez, así como la posibilidad de la aplicación del contrato de relevo manufacturero para los casos en que sea posible.

"IMPORTANCIA" DE LOS CONTRATOS FIJOS DISCONTINUOS

Por otra parte, ha reiterado la "importancia" de puntos como la interrupción del periodo de prueba en caso de Incapacidad Temporal, la introducción de los contratos fijos discontinuos, la obligatoriedad del turno fijo de tarde, así como la reducción de los porcentajes de excedencias y los turnos fijos por conciliación.

Por último, han explicado que se ha tratado el bloque de jornada, en el cual se ha aceptado negociar un protocolo de desconexión digital tras el acuerdo del convenio colectivo.

Asimismo, la Dirección ha insistido en la necesidad de aumentar la flexibilidad en el establecimiento de las vacaciones.

En el encuentro celebrado este jueves se ha acordado que la próxima reunión de la Comisión Negociadora tenga lugar el 24 de marzo.