Renault dice que su oferta es el máximo asumible y avisa de la competitividad "en juego" si no hay acuerdo

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Renault España ha defendido en la reunión de la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo celebrada este lunes que su última propuesta constituye el "máximo" para alcanzar un acuerdo sin hacer "peligrar" la competitividad de las factorías españolas ni la adjudicación de los proyectos, por lo que ha llamado a los sindicatos a "recapacitar".

En un comunicado recogido por Europa Press tras la reunión, la Dirección de Renault España ha precisado que las secciones sindicales han rechazado la oferta principalmente por "las diferencias en materia salarial", el "escollo principal para posibilitar un acuerdo".

En concreto, el debate de este lunes se ha centrado en la última propuesta presentada por la empresa, la cual contenía los "máximos" para "alcanzar un acuerdo que no haga peligrar la competitividad de las factorías españolas y que posibilite la adjudicación de los proyectos que componen el plan de futuro presentado".

En este sentido, la Dirección de Renault ha señalado que los términos propuestos "constituyen un avance destacable en muchas de las condiciones laborales de la empresa teniendo en cuenta el contexto de la industria de la automoción actual".

La mencionada oferta plantea una vigencia de 2026 a 2028 y en cuanto a plan de futuro contempla la adjudicación efectiva de tres nuevos vehículos para la factoría de Palencia, de los cuales dos se desarrollarían sobre plataforma multienergy y uno correspondería a un modelo hybrid long life, mientras que para la factoría de Valladolid se garantiza la continuidad de dos vehículos hybrid long life.

En el bloque salarial, la propuesta establece para 2026 una subida equivalente al IPC más un punto adicional junto con una paga única de 400 euros, para 2027 un incremento ligado al IPC con una paga única de 200 euros y para 2028 una actualización conforme al IPC, así como incorpora la reformulación de la Prima de Resultados con un mínimo asegurado de 110 puntos y la creación de una nueva Prima de Contribución Colectiva con un mínimo garantizado de 335 euros en 2026.

En materia de empleo, Renault plantea adaptar la regulación de la jubilación parcial a la legislación vigente, posibilitar la jubilación parcial en el ámbito manufacturero y formalizar 100 contratos indefinidos durante la vigencia del convenio colectivo.

Respecto a la jornada, se propone un acuerdo para desarrollar una nueva política de desconexión digital a lo largo de 2026 y abordar anualmente, en el marco de la negociación de los calendarios laborales, la posibilidad de establecer o no rotación de turnos durante los periodos vacacionales.

En el ámbito de flexibilidad y bolsa de horas se fija que el preaviso de convocatorias, tanto de trabajo como de descanso, se comunicará preferentemente el viernes anterior al secretario del Comité Intercentros; se regula que en caso de cese no se descontarán saldos negativos al trabajador salvo en despidos disciplinarios procedentes y que dichos saldos quedarán congelados en situaciones de excedencia.

Además, se propone establecer criterios de equidad entre turnos, limitaciones en la aplicación de la bolsa en determinados sábados, la eliminación del primer tramo del plus de modificación de la demanda, el incremento de este plus en un 10 por ciento, la adaptación organizativa de turnos fijos y rotativos y la limitación a un máximo de 18 sábados por turno.

En el bloque de salud laboral, se establece una inversión mínima anual de 300.000 euros para mejorar las condiciones de las fábricas, se garantiza una temperatura mínima de 16 grados en los puestos de taller, se impulsan formaciones en salud mental para mandos, la ampliación de servicios como fisioterapia y equipamiento médico, el refuerzo de programas como la Escuela de Espalda y la evaluación periódica de riesgos psicosociales, junto con la creación de una Comisión de Absentismo.

Al mismo tiempo, la empresa ofrece la mejora de condiciones de limpieza y la implantación de un plan integral de salud con acceso a aplicaciones, gimnasios y programas para trabajadores y familiares, incorporando además medidas como la entrega de partes médicos en plazo, la inclusión de vestuario adaptado y el refuerzo de programas para mayores de 50 años.

En relación con los ritmos de trabajo, plantea la validación de las gamas por IES y HSEE, la reducción progresiva de puestos considerados de mayor carga, la promoción de la rotación hacia puestos más favorables y la revisión previa de las fichas organizativas mediante la Comisión de Ritmos.

En los aspectos sociales se recogen mejoras en las condiciones de adquisición y renting de vehículos, la modificación del seguro complementario, la conservación del plan de incapacidad permanente, la actualización de compensaciones por teletrabajo, ayudas de 500 euros en caso de traslado de centro y domicilio a otra provincia por violencia de género o el incremento de préstamos para vivienda.

En este apartado, también se incluye que la excedencia por cuidado de hijo menor de 12 años computará como tiempo de trabajo a los efectos de la antigüedad y se tendrá un criterio único en la aplicación del coeficiente de absentismo aplicándose en tiempo tanto en abonos como en descansos.

En el ámbito disciplinario se acuerda la eliminación de los artículos 57 y 58 del convenio colectivo, mientras que en los acuerdos complementarios se incluye la negociación de un nuevo acuerdo de desconexión digital en 2026, la incorporación del Plan de Igualdad, la inclusión de un protocolo frente a fenómenos meteorológicos adversos y la futura negociación de un plan de movilidad sostenible tras la firma del convenio.

La Dirección de Renault ha lamentado que los sindicatos hayan rechazado esta última oferta, ante lo que les solicita que "recapaciten" para alcanzar un acuerdo, ya que de no hacerlo "la asignación de productos a las factorías españolas y su competitividad está en juego".