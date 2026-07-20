Del Renault Mégane a BYD: así ha cambiado el mercado del automóvil desde el Mundial de 2010

Archivo - La electrificación y las marcas chinas transforman el mercado de vehículos desde el Mundial de 2010 - CLEMEMT CHOULOT - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 16 años transcurridos entre el primer Mundial conquistado por la selección española en Sudáfrica, en 2010, y el segundo título logrado este domingo sirven también para reflejar la profunda transformación experimentada por el mercado automovilístico español en 16 años, marcado por el auge de la electrificación, el encarecimiento de los vehículos y la irrupción de los fabricantes chinos como nuevos protagonistas del sector.

Cuando Andrés Iniesta marcó el gol que dio a España su primera estrella, el vehículo más vendido del país era el Renault Mégane con casi 45.200 matriculaciones, seguido por el Seat Ibiza (39.900) y el Citroën C4 (unas 35.700 unidades).

En este periodo, los precios han experimentado un sensible incremento. De hecho, el Megane se vendía por algo menos de 17.000 euros y ahora lo hace desde 34.570 euros y solo en formato eléctrico, el Ibiza valía en torno a 12.000 euros (ahora desde 17.000 euros) y el Citroën C4 se vendía desde 15.000 euros (en 2026 a partir de 22.650 en su gama híbrida o 29.290 euros en la eléctrica).

En cuanto a la procedencia de los modelos, el 'top 10' estaba dominado por fabricantes europeos y japoneses, con una fuerte presencia de motores diésel y compactos tradicionales, mientras que las marcas chinas eran prácticamente inexistentes en el mercado nacional.

EL SANDERO EL MÁS VENDIDO Y EL IBIZA SIGUE EN LA MISMA POSICIÓN

Dieciséis años después, el panorama es muy diferente. El Dacia Sandero lidera las matriculaciones (18.540 ventas), seguido del Seat Ibiza (15.786 matriculaciones), que resiste en el mismo lugar del podio, y del Toyota Corolla (13.379 entregas), que se mantiene entre los modelos más demandados gracias a su tecnología híbrida.

En cuanto a las motorizaciones, la electrificación ha pasado de ser un nicho a convertirse en uno de los principales ejes de desarrollo de la industria, en un contexto marcado por el retroceso del diésel.

Así, más de década y media después, el segundo modelo más demandado en el mercado español sigue siendo el Seat Ibiza, aunque por aquel entonces vendía casi 40.000 unidades en los primeros seis meses del año. Ahora ha dejado atrás sus ediciones diésel y el modelo de gasolina es el más vendido, si bien prepara para el futuro una gama microhíbrida para adaptarse a los nuevos tiempos.

LA LLEGADA DE LAS MARCAS CHINAS, EL CAMBIO MÁS SIGNIFICATIVO

Sin embargo, uno de los cambios más significativos ha sido la llegada de los fabricantes chinos. Marcas como BYD, MG, Omoda, Jaecoo, Leapmotor, Geely o Changan han pasado en pocos años de ser prácticamente desconocidas para el consumidor español a competir con los fabricantes tradicionales gracias a una oferta basada en un elevado nivel de equipamiento, tecnología y precios competitivos.

De hecho, estas marcas ocuparon el 12,3% de las ventas de vehículos en todo el país en el primer semestre de 2026 con 75.024 operaciones con y un crecimiento medio del 50,9% sobre hace un año.

Aunque hay 21 marcas de origen chino que comercializan turismos en España, el principal escaparate lo ocupan marcas como MG, BYD u Omoda & Jaecoo con el 90% de las transacciones.

La expansión no se limita al ámbito comercial. España se ha convertido también en uno de los principales destinos de las inversiones industriales de los fabricantes chinos en Europa. Compañías como Chery --de la mano de Ebro-- o SAIC Motor (grupo dueño de MG) han anunciado proyectos para producir vehículos en plantas españolas o estudian nuevas instalaciones industriales, aprovechando la capacidad productiva del país y su posición estratégica dentro del mercado europeo.

Este cambio coincide con un momento de transformación para la industria automovilística europea, que afronta la transición hacia el vehículo eléctrico mientras intenta mantener su competitividad frente al rápido crecimiento de los fabricantes asiáticos.