Renault presenta el prototipo eléctrico E-Space, un monovolumen diseñado para una conducción de confort

Renault presenta 'E-Space Concept', un prototipo eléctrico del Espace de grandes dimensiones - RENAULT

PARÍS 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renault ha presentado este lunes, en el marco del Salón del Automóvil de París, el 'concept-car' Renault E-Space, un monovolumen eléctrico que encarna la visión y los valores de futuro de la marca, con unas líneas fluidas y un diseño de alta tecnología, pensado como un espacio "para vivir" y disfrutar de una conducción cómoda.

El prototipo apuesta por un diseño fluido y depurado, definido por superficies limpias y líneas de tensión sutiles que aportan carácter y dinamismo, e incorpora una nueva firma luminosa tanto en la parte delantera como en la trasera.

En el frontal, una gran forma en "U" trazada por la luz envuelve toda la parrilla, mientras que en su centro destaca un logotipo iluminado que parece flotar, suspendido en el aire gracias a un sofisticado juego de efectos visuales inspirados en los píxeles.

El vehículo destaca por sus generosas dimensiones, con 4,70 metros de longitud, 2,02 metros de anchura y 1,67 metros de altura. El toque moderno se expresa a través de unos voladizos muy cortos y unas llantas de 23 pulgadas situadas en las cuatro esquinas de la carrocería.

Su silueta apuesta por una arquitectura más fluida y equilibrada, fiel al espíritu original del monovolumen. El parabrisas se prolonga visualmente desde el capó, un guiño al ADN de los MPV y, en particular, al perfil inspirado en el tren de alta velocidad (TGV) que caracterizaba al primer Renault Espace de 1984.

En la zaga, las líneas verticales refuerzan la sensación de amplitud y modularidad, dos atributos históricamente asociados al concepto Espace. Al mismo tiempo, el alerón situado en la parte superior evoca un elemento de diseño presente en las generaciones Espace II y Espace III, estableciendo un vínculo entre la herencia del modelo y su visión de futuro.

Para reducir la sensación de volumen al observar el vehículo de perfil, una estructura inferior en color negro hace referencia a la plataforma tecnológica que integra la batería y diversos elementos aerodinámicos, de forma similar a los pontones laterales de un monoplaza de Fórmula 1.

"Despojado de cualquier elemento superfluo que pudiera distraer la mirada, este lenguaje de diseño lleva la simplificación al extremo para conservar únicamente lo esencial. La pureza del concepto y la claridad de las formas se convierten en protagonistas, demostrando que el vacío también puede ser una poderosa herramienta de expresión", ha destacado el vicepresidente de Diseño de Renault, Alexandre Malval.

AMPLITUD Y TECNOLOGÍA EN EL INTERIOR

En el habitáculo, elementos cálidos y envolventes, como los revestimientos textiles de las puertas, crean una atmósfera de bienestar y confort que contrasta deliberadamente con la sofisticación tecnológica de las pantallas, la consola central y el resto de equipamientos.

Las puertas de doble apertura con bisagras traseras y sin pilar central dan acceso a un interior que combina tecnología y confort en un ambiente amplio y luminoso. El habitáculo cuenta con seis asientos individuales dispuestos sobre un suelo completamente plano.

Idénticos en tamaño y diseño, los asientos giran ligeramente sobre su eje para invitar a los pasajeros a acomodarse. Las características de los seis asientos varían en función de la fila en la que se encuentran.

Finalmente, la tecnología se convierte en protagonista a través de una pantalla que se extiende a lo largo de todo el ancho del habitáculo (1.130 x 110 mm). Denominada OpenR Panorama, esta pantalla curva de tipo "pillar-to-pillar" (de pilar a pilar) estará presente en los próximos modelos de la gama alta de Renault. Los futuros Renault Rafale y Renault Scenic de nueva generación serán los primeros en incorporar esta innovación.