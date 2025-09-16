La rentabilidad de los concesionarios sube medio punto en el segundo trimestre, hasta el 1,4%

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los concesionarios españoles refuerzan en el segundo trimestre la senda de mejora iniciada a comienzos de año y, tras cerrar el primer trimestre con una rentabilidad del 1,2%, el sector ha alcanzado en el segundo una rentabilidad antes de impuestos del 1,4% (beneficio antes de impuestos en relación con la facturación total), lo que supone un incremento de 0,56 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado.

Así lo refleja un informe de Snap-on Business Solutions para la patronal de los concesionarios, Faconauto, divulgado este martes.

Para Faconauto, este avance refleja el dinamismo de las matriculaciones, con un papel destacado del canal de particulares, impulsado en gran medida por los planes de renovación del parque activo en varias comunidades autónomas y por el buen comportamiento de las ventas de vehículos electrificados.

El área de ventas fue la gran protagonista del trimestre. Los márgenes de vehículo nuevo alcanzaron el 3,4%, frente al 3,0% de 2024, impulsados por la fortaleza del canal particular en la estadística de matriculaciones.

El vehículo de ocasión mantuvo estable su rentabilidad en el 3,3%, en un contexto de precios medios al alza, lo que permitió que el resultado global del área comercial se situara también en el 3,4%, tres décimas por encima del mismo periodo del año pasado.

De su lado, la actividad en posventa se mantuvo elevada, aunque con una presión creciente sobre los márgenes. El área de recambios cerró con un 15,8% de rentabilidad, prácticamente en línea con el mismo periodo de 2024, mientras que el taller mecánico registró un 16,2%, seis décimas menos que hace un año.

El ajuste fue más acusado en chapa y pintura, que cayó hasta el 13,0%, 1,2 puntos por debajo del mismo trimestre del ejercicio anterior. Sin embargo, y pese a esta desaceleración, en conjunto, la rentabilidad de la posventa quedó en el 15,7%, tres décimas más que el cierre del año 2024.

Un factor clave en la mejora global ha sido el control de los gastos generales, que redujeron su peso hasta el 4,0%, medio punto menos que el año pasado. Esta contención, unida al repunte de las ventas de vehículos nuevos, permitió que el resultado agregado de todos los departamentos de actividad de los concesionarios se elevara al 5,4%, frente al 5,3% de 2024.

CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA

El informe también refleja cómo se ha distribuido el peso de cada área en la cuenta de explotación de los concesionarios. En facturación, el vehículo nuevo concentra el 67,6% del total, seguido del vehículo de ocasión (16,9%), los recambios (10,1%) y el taller (4,9%).

Sin embargo, al analizar la aportación a los resultados, la foto cambia, ya que recambios se convierte en la principal palanca de rentabilidad, con un 43,9% del total, seguido del taller (32,0%). El vehículo nuevo aporta el 10,7% y el vehículo de ocasión el 13,3%.

"Esta diferencia subraya la importancia estratégica de la posventa para la estabilidad económica de las redes", ha explicado Faconauto en su informe.

Con estos datos, la primera mitad de 2025 confirma que el sector concesionario español no solo crece en volumen, sino que empieza a hacerlo de manera rentable.

"El empuje del canal particular y la mayor eficiencia en la gestión consolidan un escenario de recuperación clara que coloca a la distribución oficial en una posición más sólida para afrontar los desafíos de la segunda parte del año, donde la presión sobre márgenes, la necesidad de seguir avanzando en las ventas de vehículos eléctricos y la adaptación a la demanda marcarán la evolución del negocio", ha subrayado la patronal.