El renting de automoción generó 257.588 operaciones hasta septiembre, un 3,6% más

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El renting de turismos, vehículos industriales, vehículos agrícolas y todoterrenos registró 257.588 operaciones hasta septiembre de 2025, un 3,6% más que en igual periodo del año pasado, según las cifras facilitadas por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

Estas cifras significan que algo más de 1 de cada 5 vehículos --el 22%-- que se matricularon en España el mes pasado lo fueron mediante renting.

"El mercado de renting de automoción sigue tomando impulso en lo que va de año, gracias al uso creciente por las empresas y los particulares de esta herramienta de gestión y alcanzando la cifra anual de 1 de cada 5 vehículos adquiridos en renting", ha señalado el presidente de la AELR, José Coronel de Palma y Martínez-Agulló.

Por segmentos, los datos más destacables hasta septiembre de 2025 han sido el renting de turismos, que aumentó el 3,2%, hasta 203.491 operaciones firmadas.

De su lado, se firmaron en renting 43.749 furgonetas, el 7,7% más y 5.772 operaciones de renting de todoterrenos (un descenso del 12,6%). Mientras, los contratos de renting sobre camiones sumaron 3.619, el 9,1% más, y las operaciones sobre autobuses fueron se elevaron a 94 unidades, el 77,3% más. Finalmente, el renting agrícola movilizó 1.313 operaciones, un 11,6% más que en igual periodo del año pasado.

Por tipos de propulsión, en septiembre de 2025 se matricularon en renting 87.894 vehículos diesel, lo que representó el 34,1% del total adquirido en renting. Los vehículos a gasolina registrados en renting fueron 151.129, el 58,7% del total.

La partida de coches eléctricos, a gas licuado de petróleo y a gas natural comprimido representó conjuntamente el 7,2% del total en renting, hasta 18.564 vehículos. Dentro de este capítulo, los eléctricos fueron los más vendidos (13.926 unidades) y representaron el 5,4% sobre el total de renting.

Toyota fue la marca que más renting de automoción realizó el mes pasado, con 2.501 vehículos, el 40,9% más que en igual mes del año precedente.

Considerando las matriculaciones de vehículos nuevos y usados, se vendieron un total de 121.400 unidades el mes pasado, el 18,6% más que en el mes comparable de 2024.