El renting incrementa sus matriculaciones acumuladas más de un 16% y marca récord histórico en marzo

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MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El renting matriculó 96.223 vehículos en el primer trimestre del año, un 16,02% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 82.939 vehículos, según los datos divulgados por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

El peso del renting en el total de las matriculaciones en el primer trimestre de 2026 es del 26,97%, mientras que en el mismo periodo de 2025, era del 25,21%. El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de derivados, furgonetas y pick up, en el que el sector copa el 38,49% del mercado.

La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting, en el primer trimestre de 2026, ha alcanzado los 2.374 millones de euros, un 25,72% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizó una inversión de 1.888 millones de euros.

"Los resultados del primer trimestre de 2026 confirman que el renting continúa siendo uno de los grandes motores del mercado de automoción en España. Con un crecimiento superior al 16%, y una cuota cercana al 27%, el sector refuerza su papel protagonista en la transformación de la movilidad", ha destacado el presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes.

Solo en marzo, se han matriculado en el sector del renting 41.828 automóviles, frente a los 35.929, que se registraron en marzo de 2025, es decir, un 16,42% más, lo que supone un dato histórico. El renting ha supuesto el 48,14% del conjunto del canal de empresa, mientras que en marzo de 2025 suponía el 46,75%.

Mientras, se ha registrado una inversión de 1.039 millones de euros en el tercer mes del año, un 26,97% más que en marzo de 2025, cuando se invirtieron 818 millones de euros.