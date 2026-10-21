Rubí Automotive invierte más de 100 millones y prevé crecer en producción y empleo más allá de 2031

Archivo - Una fábrica de coches en España. - UGT FICA - Archivo

VITORIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa Rubí Automotive ha presentado este miércoles en Vitoria, con motivo de su 70 aniversario, su nueva identidad corporativa con la que presentarse en el mercado global y asentar su Plan Estratégico hasta 2031, un "ambicioso" programa al que ha destinado inversiones que sobrepasan los cien millones de euros, centradas en nuevas tecnologías como visión artificial y automatismos.

Fundada en Vitoria-Gasteiz en 1956 y especializada en el diseño, estampación, perfilado, soldadura y montaje de piezas y componentes metálicos (acero y aluminio) para el sector de la automoción, la compañía asegura que va a crecer en producción y empleo más allá de 2031.

En el evento de celebración de sus 70 años han estado acompañados por el diputado general de Álava, Ramiro González; la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y el consejero de Industria, Mikel Jauregi, así como por clientes y proveedores.

En un comunicado, la empresa ha manifestado su compromiso de seguir manteniendo el grueso del negocio y el empleo dentro del territorio alavés.

Su director general, Ricardo Romo, ha afirmado que la red de fábricas de Rubí Automotive está implantando "modernos automatismos, digitalizando procesos y estableciendo sistemas de visión artificial que permiten optimizar la producción en tiempo real". "Disponemos desde hace unos meses de un centro de investigación propio con el que adaptamos las últimas tecnologías a las necesidades del sector de automoción", ha añadido.

En el transcurso de la sesión conmemorativa, la empresa ha anunciado los compromisos suscritos con Mercedes y Stellantis para sus plataformas eléctricas. En el caso del gigante alemán, la compañía alavesa ha logrado captar la producción de 201 piezas para la furgoneta VLE, la llamada "limusina monovolumen que revolucionará el transporte de pasajeros", además de la gama destinada a uso comercial. La propia Mercedes ha pasado cuatro años preparando su factoría de Vitoria-Gasteiz para este modelo puntero.

En relación a Stellantis, Rubí será proveedor de las plantas que el gigante tiene en Vigo y Zaragoza, dentro del proyecto STLA One y en el que tendrá un papel protagonista la fábrica de Rubí Automotive en Galicia.

En esa misma factoría, en Ribadavia-Ourense, se está implantando una puntera línea de perfilado capaz de operar con elementos de la carrocería fabricados en un acero de especial resistencia. En el caso de Volkswagen, la empresa alavesa ya se ha asegurado una adjudicación menor para su plataforma eléctrica.

El Plan Estratégico de Rubí, el más ambicioso en décadas, se apoya en un centro de innovación propio para diversificar productos en otros nichos relacionados con la movilidad.

Aunque la filosofía de Rubí Automotive es mantener el grueso de la producción en las plantas de Euskadi y Galicia, también están avanzados los planes de expansión por Centroeuropa y el norte de África, donde se están consolidando grandes proveedores del sector, especialmente los relacionados con la movilidad eléctrica.