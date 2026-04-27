Rueda ve "más cerca" la opción de una factoría de SAIC en Galicia, pero pide prudencia

Rueda comparece tras la reunión semanal de su Gobierno. - DAVID CABEZON @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que, tras su viaje a China, ve "más cerca" la opción de que una factoría de SAIC Motor o de otra compañía de la automoción china pueda instalarse en Galicia y ha admitido que ese era "el objetivo" de su viaje, pero ha apelado a la "prudencia" hasta que se confirme, si esto ocurre.

Después de que, en el transcurso de su viaje y tras reunirse con directivos de la compañía, trascendiese que SAIC elegía España --sin precisar ubicación, pero con Galicia con opciones-- para abrir su primera fábrica en Europa de producción de coches eléctricos, Rueda ha defendido que su objetivo era trasladar a la industria de la automoción de este país las "posibilidades" que ofrece Galicia.

"Queríamos establecer contactos personales y que los máximos responsables de empresas muy grandes nos escuchasen en primera persona y con datos y con tiempo para exponerlo", ha esgrimido, para añadir que si el objetivo final se cumple se verá.

"Yo pedí prudencia desde el principio y la sigo pidiendo. Pensé que era oportuno viajar y exponer las ventajas de Galicia en primera persona, y creo que fue un acierto estar allí. Puedo decir que hicimos todo lo posible para hacerlo lo mejor posible. El resultado final no me corresponde a mí adoptarlo y pido prudencia hasta que se tome una decisión final, en el sentido que sea", ha zanjado.

Al tiempo, ha aludido al viaje de la líder del BNG, Ana Pontón, y a que esta ha destacado el "potencial" de la industria gallega. "Todo lo contrario de lo que dice aquí. Está bien, yo siempre digo que el nacionalismo es algo que se cura viajando y si eso implica hablar bien de Galicia en el exterior, bienvenido sea", ha ironizado.

ALTRI

Sobre el archivo definitivo de Altri, Rueda ha asegurado no conocer el día concreto en el que se va a materializar porque no está "en el día a día" de ese expediente.

Eso sí, ha dicho que si la empresa hizo "alguna alegación o consideración" esta "será valorada y tomada en cuenta" antes de tomar "una decisión final". "Pero no tengo los datos concretos y los detalles de los plazos de las resoluciones que corresponde tomar", ha dicho.

SECTOR LÁCTEO

Sobre la situación del sector lácteo, el presidente gallego ha defendido que la situación preocupa en su Gobierno y que, "desde el primer momento", la Xunta dijo que estaría "vigilante" para evitar con inspecciones cualquier tipo de introducción de leche de fuera "bajo condiciones fraudulentas".

"Es un tema que nos preocupa mucho y que seguimos muy de cerca", ha defendido.