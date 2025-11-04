Schaeffler registra pérdidas por valor de 244 millones de euros hasta septiembre

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proveedor alemán de componentes de automoción Schaeffler ha registrado una pérdida neta atribuida de 244 millones de euros en los nueve primeros meses del año, debido al impacto negativo de una pérdida por deterioro de licencias de software, según ha informado este martes la compañía, que se dejaba un 4% al arranque de la sesión bursátil.

Los ingresos del periodo ascendieron a 17.672 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,3% frente a la facturación de 18.368 millones de euros en el mismo periodo del año anterior.

Schaeffler incrementó sus ingresos en América y Asia-Pacífico durante los primeros nueve meses del año un 2,2% y un 5,3%, respectivamente. Mientras, en Europa y la Gran China disminuyeron un 4,0% y un 3,6%, respectivamente.

Por su parte, el beneficio operativo (Ebit) fue de 746 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,22%. El margen Ebit antes de partidas extraordinarias fue del 4,2%, ligeramente superior al del ejercicio anterior en términos proforma (4,0% en cifras proforma del ejercicio anterior).

"Los resultados de los primeros nueve meses demuestran una vez más la estabilidad y la resiliencia de nuestra compañía. Hemos respondido con éxito a las fluctuaciones de la demanda", ha destacado el consejero delegado de Schaeffler, Klaus Rosenfeld.

En lo que se refiere al tercer trimestre, el grupo aumentó su facturación en un 1,3%, hasta alcanzar los 5.826 millones de euros, frente a 5.947 millones de euros en el mismo periodo del año anterior.

CONFIRMA PREVISIONES DE INGRESOS

En este contexto, el consejo de administraicón ha confirmado recientemente la previsión de ingresos y del margen Ebit antes de partidas extraordinarias publicada el 18 de febrero de 2025, y elevó la previsión de flujo de caja libre antes de entradas y salidas de efectivo para actividades de fusiones y adquisiciones a entre 0 y 200 millones de euros.

Para la división de Rodamientos y Soluciones Industriales, la compañía ahora espera un margen Ebit antes de partidas extraordinarias de entre el 6% y el 8% y continúa anticipando ingresos de entre 6.000 y 6.750 millones de euros.

"La mejora de nuestras previsiones de flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones refleja los resultados favorables de las operaciones de Schaeffler durante los primeros nueve meses de 2025", ha manifestado Rosenfeld.