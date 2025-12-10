Seat inicia la producción de los nuevos Ibiza y Arona en su planta de Martorell (Barcelona) - SEAT

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Seat ha iniciado la producción de los nuevos Seat Ibiza y Seat Arona en su fábrica de Martorell (Barcelona), cuyos primeros coches estarán listos para llegar al mercado en enero de 2026.

Estas nuevas versiones cuentan con "un diseño renovado, interiores mejorados, una gama de motores turbo TSI, equipamiento de serie ampliado y sistemas de seguridad avanzados", informa la firma automovilística en un comunicado este miércoles.

El ceo de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha destacado que el inicio de la producción de estos vehículos representa "un hito importante para la fábrica en Martorell, que avanza para convertirse en una planta flexible y multimarca", equipada con todas las tecnologías necesarias para fabricar coches que ofrezcan una amplia variedad de opciones a los clientes, en sus palabras.

Por su parte, el director de las plantas de Seat y Cupra en Martorell, José Arreche, ha puesto en valor que este hito "refleja el extraordinario esfuerzo de todo el equipo para asegurar que ambos modelos lleguen a las calles a principios de 2026", al tiempo que ha asegurado que se han mejorado los procesos de producción.

La llegada de las nuevas versiones del Seat Ibiza y Seat Arona se enmarca en la estrategia de la compañía para renovar toda su gama Seat con opciones electrificadas para 2028.

Se comenzará con versiones Mild-Hybrid del Ibiza y del Arona en 2027, seguidas por una motorización Full Hybrid para el Seat León en 2028 y posteriores actualizaciones del León y del León Sportstourer en 2029.