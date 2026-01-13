El sector de la moto prevé un crecimiento del 4% en 2026, tras llegar a 265.200 matriculaciones en 2025

El secretario general de Anesdor, José María Riaño - ANESDOR

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector de la moto y los vehículos ligeros en España prevé que el resultado de 2026 vuelva a ser positivo, pero de una manera más moderada, con un crecimiento del 4% y un total aproximado de 275.700 matriculaciones.

Así lo ha compartido este martes la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), en una rueda de prensa en la que ha recordado que el sector registró un crecimiento del 6,9%, con 265.220 unidades matriculadas, lo que equivale a que el 16,1% de todos los vehículos que se matriculan en España son una moto o un vehículo ligero (categoría L de homologación).

"Los datos de 2025 son muy positivos para el sector teniendo en cuenta que venimos de un año 2024 en el que el crecimiento fue importante debido al cambio a la etapa Euro5+. Esto solo puede significar que para el ciudadano, la moto y el vehículo ligero representan una solución a los retos de la movilidad actual", ha señalado el secretario general de Anesdor, José María Riaño.

Sin embargo, para Riaño, este crecimiento del mercado de la moto tendría que ir de la mano de un reconocimiento de la misma por parte de las administraciones en las diferentes regulaciones. "La moto es la solución a los grandes retos de la movilidad actual, pero sigue siendo ignorada y sus usuarios también", ha lamentado.

Según Anesdor, la realidad es que las administraciones no están poniendo en valor ventajas de las motos como la descongestión del tráfico, y prueba de ello es que en muchas regulaciones no se tienen en cuenta las particularidades de la moto y que en otras se la equipara con los turismos.

"Los ciudadanos son muy conscientes de las ventajas que aporta la moto y prueba de ello es el continuo crecimiento del mercado, pero este crecimiento tiene que verse respaldado por unas regulaciones y una inversión en recursos que conlleve q ue la moto y sus usuarios se vean atendidos", ha asegurado la asociación.

GRAN PESO DEL SCOOTER

La moto creció un 7,2% en 2025. El scooter creció un 12,9% (hasta 132.264 unidades), representando un 49,8% del sector. Mientras la motocicleta creció un 2,4% (107.465 unidades) suponiendo un 40,5% del sector, y el ciclomotor sufrió una caída del 4,1% (hasta 13.001 comercializaciones).

El canal particular es el dominante en todos los mercados, suponiendo el 88,8 % en la motocicleta, el 88,4% en el scooter y el 82,5% en el caso de l ciclomotor.

Respecto al resto de los vehículos de la categoría L, los microcoches y microvans cayeron un 10,4% (3.245 unidades) ; en el caso de los utility y powersports (ATV/UTV) crecieron un 25,1% (6.321 unidades) y los triciclos cayeron un 21,9% (2.924 unidades).

Finalente, la moto y el vehículo ligero eléctrico registr aron en 2025 un crecimiento del 14,1% con 11.053 matriculaciones. Estos vehículos suponen el 4,2% del total del sector.

Respecto a la electrificación del sector, cabe destacar que supone una solución para una parte de los vehículos de la categoría L, pero no para todos. Esta categoría incluye vehículos que cuentan con prestaciones, propósitos de uso y características muy diferentes entre sí y con la tecnología actual no todos se pueden electrificar.