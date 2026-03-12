El sector del renting pide mantener la neutralidad tecnológica para impulsar una movilidad sostenible

El presidente de la Asociación Española de Renting (AER), José-Martín Castro - AER

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Renting (AER), José-Martín Castro, ha apelado a la importancia de "escuchar al ciudadano y que el ciudadano no pierda el derecho de que se hable de multimodalidad en clave de multiopción".

En este proceso, el responsable de la patronal del renting ha señalado que es fundamental mantener la neutralidad tecnológica, porque no se puede permitir que la demora en la toma de decisiones frene el avance hacia la descarbonización.

Así lo ha manifestado durante su participación en una mesa de debate en la última edición del eMobility World Congress-Mow, en el que ha destacado que la transición hacia una movilidad más sostenible también depende del uso responsable que se hace de los vehículos.

"Esta conducción responsable mitiga los efectos del envejecimiento del parque", ha expresado, para añadir que fomentar una conducción eficiente contribuye a reducir emisiones, mejorar la seguridad vial y optimizar los recursos, en línea con el propio modelo de renting.

Asimismo, José-Martín Castro ha destacado que para conseguir que la descarbonización de las flotas sea efectiva y sostenible en el tiempo, además del uso de tecnologías, es imprescindible apoyarla en "soluciones concretas basadas en la capacidad de análisis, como hacen las compañías de renting a partir de su capacidad de escucha". Además, ha subrayado "la contribución de las flotas gestionadas profesionalmente a una movilidad más segura y planificada".