Sernauto y Broseta firman un acuerdo de colaboración en materia de automoción y defensa

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) y el despacho de abogados dedicado al sector legal Broseta han alcanzado un acuerdo de colaboración con el objetivo de potenciar la competitividad de la industria española de componentes de automoción y explorar nuevas oportunidades en sectores estratégicos, especialmente el de la Defensa.

El contexto actual del sector de automoción, marcado por el estancamiento de la demanda y un descenso sostenido de los volúmenes de producción en Europa, está impulsando a los proveedores a diversificar su actividad hacia otras industrias. En este escenario, el sector de la defensa se perfila como un ámbito con potencial para el tejido de proveedores de automoción, dada su elevada capacidad tecnológica, productiva e industrial.

Broseta cuenta con una amplia experiencia asesorando a compañías de la industria del automóvil en materia fiscal, laboral, mercantil, administrativa, así como en procesos de obtención de financiación y fondos públicos. Asimismo, el despacho también ofrece un asesoramiento transversal a empresas de la industria de defensa y seguridad, ámbito que actualmente tiene una especial relevancia con el sector del automóvil por las sinergias que pueden existir entre ambas industrias.

Con este acuerdo, además, el despacho y la asociación de proveedores de automoción impulsarán y desarrollarán iniciativas de formación y divulgación sobre el sector de la defensa y seguridad, así como acompañamiento estratégico para detectar oportunidades.

"Este acuerdo responde a la necesidad de apoyar a los proveedores de automoción en un momento clave para la industria y de facilitarles el acceso a sectores en expansión, como el de defensa, que vive un proceso de inversión, modernización y refuerzo de la autonomía estratégica. Se trata de una oportunidad para que las empresas de automoción diversifiquen aprovechando sus capacidades tecnológicas y productivas, y aporten valor gracias a su sólida experiencia en cadenas de suministro complejas", ha sostenido la directora de Coordinación, Proyectos y Servicios de Sernauto, Cristina San Martín.

"Queremos impulsar la competitividad del sector de la automoción acompañando a las empresas en los procesos de transformación que están acometiendo y que precisan de un asesoramiento jurídico especializado. Uno de nuestros objetivos que tenemos es ayudar a los asociados de Sernauto en la detección de oportunidades que puedan surgir de otros sectores estratégicos como es el de la defensa y seguridad", ha concluido la socia directora de Broseta, Rosa Vidal.