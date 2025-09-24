Sernauto insta a las autoridades nacionales y europeas medidas "urgentes" para apoyar al motor.

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) ha reclamado a las instituciones nacionales y europeas medidas "urgentes" para revertir "la compleja situación" que atraviesan las empresas del sector, especialmente las pymes, y urge pasar "de la planificación a la acción".

Tras las reuniones mantenidas en el marco del 'Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Industria del Automóvil', Sernauto valora positivamente los avances impulsados por la Comisión Europea, pero reclama, ante un contexto en plena transición tecnológica, regulaciones muy exigentes y cambios geopolíticos, ya que la industria de automoción española y europea necesita medidas "ágiles, innovadoras y de unidad".

"Vivimos un momento clave para el sector de automoción, lleno de retos pero también de enormes oportunidades. La transformación tecnológica, la regulación, los cambios geopolíticos nos exigen ser ágiles, innovadores y sobre todo estar más unidos que nunca", ha manifestado el presidente de Sernauto, Javier Pujol en un vídeo-comunicado.

"Reiteramos a las instituciones nacionales y europeas la urgente necesidad de apoyar esta industria, que tantos empleos genera, y poner en marcha medidas que refuercen la competitividad de nuestras empresas para poder afrontar así el futuro con garantías", ha continuado Pujol.

Asimismo, desde la patronal de componentes ven "fundamental" crear un marco regulatorio "justo y ordenado" dentro de la Unión Europea que permita la convivencia de distintas soluciones en el camino hacia la descarbonización, pero que no impidan la viabilidad de la misma.

En paralelo, también ve necesario acometer medidas en el corto plazo para fomentar la demanda de vehículos y acelerar la renovación del parque automovilístico, así como medidas de I+D+i para fomentar la competitividad del sector, dinamizando así la actividad industrial en todas sus fases.

"Desde Sernauto vamos a seguir trabajando para ser un interlocutor fuerte, con visión estratégica que defienda los intereses del sector y promueva su competitividad. Contamos con el talento, la experiencia y la capacidad para liderar este cambio. Ahora, más que nunca es momento de sumar y actuar, actuar coordinadamente", ha concluido el presidente de Sernauto.