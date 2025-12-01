Sernauto lanza una campaña para promover la inversión del sector de la automoción en España

Campaña de Sernauto bajo el lema 'Razones para invertir en el sector de automoción en España', con la que quiere poner en valor las fortalezas, capacidades y oportunidades que ofrece España para invertir en automoción - SERNAUTO

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) va a desarrollar una campaña denominada 'Razones para invertir en el sector de automoción en España', con la que quiere poner en valor las fortalezas, capacidades y oportunidades que ofrece España como destino preferente para la inversión industrial extranjera.

Con esta campaña, la asociación tiene el objetivo de compartir una visión actualizada del ecosistema español de automoción y reforzar la proyección internacional del sector en un contexto de alta competitividad global.

"En un contexto en el que las cadenas de suministro globales se están reconfigurando, España reúne ventajas estructurales únicas que nos convierten en un país industrialmente competitivo y nos consolidan como destino fiable, eficiente y sostenible para nuevas inversiones industriales", ha subrayado el director general de Sernauto, José Portilla.

La campaña incluye un informe realizado en colaboración con Deloitte, socio colaborador de Sernauto, que recoge los cinco principales factores de competitividad que definen España como destino preferente para la inversión extranjera en el sector de automoción.

Entre las fortalezas que refuerzan la inversión para el sector de automoción en España se recogen el talento cualificado y competitivo, el compromiso con la innovación y el desarrollo tecnológico y el ecosistema industrial "robusto, ágil, tecnológico y sostenible"

Además, Sernauto quiere destacar que España ofrece un entorno institucional y regulatorio alineado con la transformación del sector, así como una ubicación privilegiada y una red de infraestructuras avanzada, con 46 puertos comerciales, una red ferroviaria y de carreteras moderna y conexión directa con Europa, África y América Latina.

"La industria de la automoción atraviesa un proceso de transformación profunda, en un escenario marcado por la incertidumbre económica y geopolítica en Europa. España, sin embargo, se posiciona como un actor resiliente y competitivo, preparado para liderar esta nueva movilidad global", ha destacado Vicente Segura, socio responsable de Automoción de Deloitte, aseguró durante el evento de presentación de esta campaña.

Con el fin de maximizar la visibilidad de la campaña y el contenido del estudio en mercados estratégicos para el sector y posicionar a España como un hub estratégico para la inversión en el sector de la automoción, se ha diseñado un Plan de Comunicación y Relaciones Institucionales específico que incluye acciones dirigidas a administraciones públicas, organismos internacionales, medios de comunicación, fabricantes de vehículos y proveedores de automoción de la nueva movilidad, tanto a nivel nacional como internacional.

Entre estas acciones de difusión, también se ha producido un vídeo sectorial elaborado en colaboración ICEX España Exportación e Inversiones, en el que se destacan argumentos extraídos del informe que posicionan a España como un destino estratégico para las inversiones, con un ecosistema de automoción fiable, competitivo y preparado para afrontar la movilidad del futuro en un contexto global especialmente complejo.

"Con esta iniciativa, en Sernauto reafirmamos nuestro compromiso de impulsar la competitividad del sector, atraer nuevas inversiones y proyectar la fortaleza de la industria española en un entorno global en plena transformación", ha señalado la asociación.