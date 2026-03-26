Los siniestros con menores se concentran entre semana y cuestan unos 14.000 euros, según Ayvens - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los accidentes de tráfico en los que se ven implicados menores de edad presentan un patrón claro: ocurren principalmente en días laborables, suelen ser colisiones entre vehículos y tienen un elevado impacto económico, con indemnizaciones que rondan los 14.000 euros de media.

Así lo revela un análisis realizado por la compañía de movilidad Ayvens España, que ha estudiado los siniestros registrados en su flota durante el último año con el objetivo de identificar riesgos y mejorar la prevención en entornos urbanos.

El informe destaca que la edad media de los menores lesionados es de 10 años, siendo el grupo de entre 9 y 17 años el más afectado. Se trata de una etapa en la que aumentan los desplazamientos diarios, especialmente por motivos escolares y actividades extraescolares.

Más allá de las consecuencias físicas, los accidentes tienen un importante coste económico. Según los datos analizados, la indemnización media por menor lesionado asciende a 2.259 euros. Sin embargo, al incluir gastos sanitarios y asistencia médica, la cifra se eleva hasta los 13.824 euros de media por siniestro.

Uno de los datos más significativos es que la mayoría de los menores heridos no viajaban en los vehículos de la flota analizada. En concreto, el 67,4% eran ocupantes de otros coches implicados en el accidente, mientras que el 19,8% de los que resultaron heridos eran peatones, uno de los colectivos más vulnerables en la vía pública. Además, un 8,1% viajaba en el vehículo asegurado y un 4,7% eran conductores de ciclomotores.

COLISIONES Y DISTRACCIONES, PRINCIPALES CAUSAS

El estudio señala que las colisiones entre vehículos son el tipo de siniestro más frecuente cuando hay menores implicados. Les siguen los atropellos a peatones o usuarios de patinetes, así como los accidentes múltiples o con motocicletas.

Entre las principales causas destacan los alcances traseros, la falta de respeto a la prioridad de paso en intersecciones -como semáforos, STOP o ceda el paso- y los atropellos. Estos incidentes se concentran especialmente entre semana, coincidiendo con los momentos de mayor actividad del tráfico profesional.