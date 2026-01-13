Archivo - Skoda anuncia a Michael Kerschensteiner como nuevo director de compras a partir de febrero - SKODA - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Skoda Auto ha anunciado este martes el nombramiento de Michael Kerschensteiner como nuevo director de compras para la marca sueca y la región del Este a partir del 1 de febrero de 2026.

Kerschensteiner sucede a Karsten Schnake, que ha asumido un nuevo cargo como miembro del Comité Ejecutivo Ampliado del Grupo Volkswagen y como miembro del Comité Ejecutivo responsable de Compras de la marca Volkswagen. En su cargo de director de compras, Kerschensteiner también asumirá la responsabilidad de las adquisiciones en la región Este dentro del núcleo del grupo de marcas.

"Con el nombramiento de Michael Kerschensteiner, incorporamos a un ejecutivo con experiencia internacional y un historial probado en la creación de asociaciones sostenibles con proveedores y en la implementación de estrategias innovadoras y con visión de futuro. Su liderazgo será fundamental para seguir reforzando la importante labor de compras en Skoda Auto, mejorando las sinergias dentro del grupo de marcas Core e impulsando la eficiencia general", ha expresado el consejero delegado de Skoda Auto, Klaus Zellmer.

Michael Kerschensteiner cuenta con más de 20 de experiencia en el sector de la automoción, especialmente dentro del grupo Volkswagen y Audi AG. Su carrera comenzó en Audi, en Ingolstadt, donde ocupó varios puestos directivos en el área de compras de electrónica e infoentretenimiento. De 2019 a 2020, ocupó el cargo de director ejecutivo de Suministros en FAW-Volkswagen en China.

A su regreso a Alemania, fue vicepresidente senior de compras de nuevos productos en Audi AG desde enero de 2021 hasta septiembre de 2023, supervisando la estrategia de compras de productos y la industrialización de nuevos modelos totalmente eléctricos y con motor de combustión. Desde octubre de 2023, ocupaba el cargo de vicepresidente senior de adquisiciones del grupo Volkswagen.