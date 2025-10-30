Stellantis eleva sus ingresos un 13%, hasta 37.206 millones, tras aumentar sus ventas internacionales

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha aumentado sus ingresos netos en el tercer trimestre del año un 13% en términos interanuales, hasta los 37.206 millones de euros, tras aumentar sus ventas internacionales en todos sus mercados salvo en Sudamérica.

El grupo francés, que engloba a 14 marcas como Citroën, Fiat, Peugeot, DS Automobiles o Jeep, ha comunicado este jueves que se ha anotado unas ventas entre julio y septiembre de 1,3 millones de vehículos, lo que representa un aumento interanual del 13%. No obstante, las ventas hasta el tercer trimestre se reducen un 1,5% tras haber vendido 3,96 millones de turismos y vehículos comerciales por todo el mundo.

STELLANTIS CRECE EN VENTAS UN 35% EN NORTEAMÉRICA

Stellantis obtuvo sus mejores resultados en el mercado norteamericano, anotándose un progreso de sus ventas del 35% en el último trimestre, con 403.000 unidades vendidas.

Así, estos resultados afianzan la decisión del grupo, anunciada a principios de este mes, de realizar la mayor inversión de su historia en los últimos 100 años con un plan de 13.000 millones de dólares (casi 12.000 millones de euros) durante los próximos cuatro años para expandirse en el mercado estadounidense.

La multinacional ampliará hasta 2029 la producción de sus modelos en un 50% con el lanzamiento de cinco nuevos vehículos para este mercado, como el Jeep Cherokee y el Dodge Charger, que serán los primeros vehículos en fabricarse a finales de este año dentro de este plan de Stellantis.

De igual forma, el grupo prevé con esta inversión la creación de más de 5.000 nuevos empleos en sus plantas de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana.

En Europa, Stellantis creció un 7,6% sobre el tercer trimestre de 2024, con 534.000 operaciones. En los próximos meses, Stellantis completará sus 10 lanzamientos de este año con la llegada de nuevas motorizaciones a Jeep Compass y al Fiat 500.

Por otro lado, Stellantis señala que redujo su nivel de pedidos en 78.000 unidades, hasta un total de 1,25 millones, aunque la entidad mejoró sus números con respecto al primer semestre en 45.000 unidades (un 4% más).

Por último, la compañía reitera sus previsiones financieras para el segundo semestre de 2025, aunque anticipa una mejora en los ingresos netos. Stellantis estima una cifra de negocio de 111.500 millones de euros (un 8% menos) fruto de un mayor volumen de ventas sobre lo esperado y en torno a los 4 millones de entregas (un 2% menos que en 2024).