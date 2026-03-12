Stellantis estudia acuerdos con los fabricantes chinos Xiaomi y Xpeng para reforzar su negocio en Europa

Imagen de la cadena de producción de Stellantis Vigo. - STELLANTIS VIGO

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo automovilístico Stellantis está explorando posibles acuerdos con fabricantes chinos para reforzar sus operaciones en Europa, en un contexto de dificultades para su negocio en la región y mientras concentra gran parte de sus inversiones en el mercado norteamericano.

Según publica 'Bloomberg', la compañía ha mantenido reuniones con los fabricantes chinos Xiaomi y Xpeng para analizar distintas opciones dentro de una posible reestructuración de su actividad europea. Entre las alternativas estudiadas se encontraría la entrada de estos grupos en el capital de algunas marcas del consorcio, como Maserati, o en otras divisiones del grupo.

Las conversaciones también han abordado el posible acceso a capacidad de fabricación en Europa, en un momento en que los fabricantes chinos buscan expandir su presencia en el continente.

Desde Stellantis han indicado que la compañía mantiene contactos habituales con distintos actores del sector en todo el mundo. "Como parte de su actividad normal, Stellantis mantiene conversaciones con diversos participantes de la industria sobre múltiples temas, siempre con el objetivo último de ofrecer a los clientes las mejores opciones de movilidad", señaló el grupo en un comunicado, en el que añadió que no comenta "especulaciones".

Stellantis publicó el pasado mes una pérdidas netas valoradas en 22.300 millones de euros en el año 2025, frente al beneficio neto de 5.520 millones de euros alcanzado en el año anterior.

"Nuestros resultados para el año 2025 reflejan el coste de sobreestimar el ritmo de la transición energética y la necesidad de reestructurar nuestro negocio en torno a la libertad de nuestros clientes para elegir entre la gama completa de tecnologías eléctricas, híbridas y de combustión interna", subrayó el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.

El grupo también afronta los retos derivados de una transición hacia el vehículo eléctrico que está avanzando a un ritmo desigual en distintos mercados. En Estados Unidos y en algunas regiones europeas, la adopción de estos modelos ha sido más lenta de lo previsto, por lo que estaría buscando formas para abaratar la producción de sus modelos en los próximos años y ganar en competitividad con respecto a sus rivales.

LOS PLANES DE STELLANTIS EN ESPAÑA

Por un lado, Stellantis estudia de forma paralela ampliar su cooperación con su actual socio chino Leapmotor, con el que analiza posibles colaboraciones en tecnología de vehículos eléctricos que darán pie a la producción del primer vehículo --el B10-- de la 'joint venture' en Europa, concretamente en la planta de Figueruelas (Zaragoza) a partir del segundo semestre.

Igualmente, el conglomerado franco-italiano se unió al fabricante chino CATL para crear la 'joint venture' Contemporary Star System para crear baterías para el grupo desde finales de 2026 para intentar abaratar el precio final de los modelos de las próximas generaciones de eléctricos de la compañía. Se espera que a pleno rendimiento, esta fábrica configure un millón de baterías al año a partir de 2028.